Ærø: Palle Abramssons lange kamp for at kalde Vitsø ved stedets rette navn ser nu ud til at være endeligt slut. Og dét med en sejr. For nu hedder området omkring Vitsø officielt ikke længere Vitsø Nor, men bare Vitsø. Det bekræfter presse- og kommunikationskonsulent René Thunø fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som blandt andet udarbejder landkort og registrerer stednavne. Det gamle, uautoriserede navn Vitsø Nor findes nu ikke længere i styrelsens register.

René Thunø fortæller, at styrelsen har fået en henvendelse fra Ærø Kommune om navnet, efter at Fyns Ams Avis i januar dokumenterede, at det navn, som myndigheder og folk generelt har brugt om området, nemlig Vitsø Nor, er forkert. Derefter har styrelsen spurgt Aage V. Jensens Naturfond, som administrerer vådområdet, hvordan fonden benævner området.

- De har meddelt os, at de bruger Vitsø som betegnelse for hele området, både engområde og sø. Derfor har vi rettet registret til med den oplysning, så det ikke længere hedder Vitsø Nor, fortæller han.