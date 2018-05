Pas på med ordvalget, Lars Løkke: Der er ingen ghettoer i Danmark

Ghettoer: Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen! Hvor gode eller dårlige regeringens forslag om "ghettopakken" end måtte være, støder det mig, at man i det hele taget i alvorligt politisk arbejde anvender et term som "ghetto", når man betænker, hvad en ghetto historisk set var eller er.

Det var betegnelsen for særlige kvarterer i europæiske storbyer som Paris, Madrid, Rom eller Warszawa (og mange andre), hvor specielt byens jøder var henvist til at bo og leve deres for det meste fattige os usle liv, som pæne mennesker (som du og jeg) så ned på med foragt. Særlig kendt blev under 2. Verdenskrig ghettoen i Warszawa for sin heltemodige opstand mod den nazistiske/tyske besættelsesmagt.

Mig bekendt har man ikke i Danmark - hverken i København eller andre byer - haft egentlige ghettoer, selv om der var gader, hvor jøder samledes - nok først og fremmest for at være sammen med andre af samme tro og kultur - og fordi fattige mennesker kunne bo relativt billigt.

Jeg finder det derfor forkert af regeringen og alle andre at bruge dette modbydelige ord om særlige boligkvarterer i de danske byer. Der eksisterer ikke ghettoer i Danmark. Ordet "ghetto" kan ikke med nogen rimelighed anvendes om danske bykvarterer, hvor problemfyldte de end måtte være.

Ifølge Fremmedordbogen (Gyldendal) stammer ordet "ghetto" muligvis fra det hebræiske ord "ghet" (afsondring), der i sin italienske form er gået over i de øvrige europæiske sprog i betydningen jødekvarter. Senere er det også anvendt i betydningen "negerghetto", vel først og fremmest i USA.

Politikens Nudansk Ordbog udvider begrebet til næsten enhver form for særlige områder, der "er beboet hovedsageligt af en bestemt befolkningsgruppe, som er isoleret fra resten af samfundet". Som eksempel nævnes "ghetto for flygtninge og indvandrere", "alderdomsghetto" og "betonghetto". I de sidste tilfælde er der vel tale om en form for slang, inspireret af uvidende journalisters "smarte" og misforståede brug af ordet, som derefter desværre er gået ind i sproget, uden at folk ved eller tænker over, hvad det egentlig betyder, og hvor nedværdigende det er for de mennesker, der bor der.

Som sagt: Jeg finder det en uskik at bruge ordet om moderne danske forhold, og jeg vil derfor bede dig betænke, om regeringen selv finder det rimeligt at anvende det.