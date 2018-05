Arbejderparti er blevet elite: Socialdemokraterne svigtede arbejderne

De bliver så kede af det, socialdemokraterne, når man siger til dem, de har svigtet arbejderne. Især på 1. maj. Men det er jo sandt. De tillod en voldsom indvandring af uintegrerbare mennesker fra Mellemøsten, og de sagde ja til arbejdskraftens frie bevægelighed i EU. Der er ikke noget at sige til, at mange arbejdere og håndværkere stemmer Dansk Folkeparti i stedet. Det ville jeg da også have gjort.

Der er selvfølgelig mange årsager til svigtet. En del af forklaringen er, at man havde forlovet sig med Det radikale Venstre, som siden sin stiftelse har arbejdet for at underminere det nationale fællesskab gennem en målrettet strategi. Det har til tider været et problemfyldt ægteskab for socialdemokraterne, fordi de radikale svigtede sønderjyderne efter 1. verdenskrig, de samarbejdede med nazisterne under anden verdenskrig (sammen med blandt andet socialdemokraterne og Venstre), de havde tætte kontakter til den østtyske diktaturstat under den kolde krig, og de strøg islamiske ekstremister med hårene og arbejdede for at åbne Danmarks grænser på vid gab for mellemøstlige mørkemænd.

En anden forklaring er også, at Socialdemokratiet mere og mere blev et elite- og middelklasseparti. Man skar langsomt rødderne over til grundlaget, og da forandringerne skyllede ind over Danmark efter tilslutningen til EU-traktaterne og den ødelæggende muslimske indvandring til Danmark, forstod man ikke længere protesterne. Man boede sikkert og trygt i pæne kvarterer og mærkede ikke noget til forandringen og de barbariske skikke, som indvandrerne bragte med sig, og skete der det, at socialdemokratiske partimedlemmer, der stadig boede, hvor forandringen stod på, udtrykte deres bekymring, blev de hurtigt bedt om at holde kæft.

En tredje forklaring er almindelig frygt for den herskende mening fra parnasset i hovedstaden. Socialdemokratiet var ikke længere et folkeligt parti og derfor ude af stand til at stå imod bragesnakken og flosklerne fra de herskende klasser, der spåede om et multikulturelt paradis, mens de messede om vore internationale forpligtelser. Indrømmet, de borgerlige partier svigtede i lige så høj grad, men de kunne til dels undskyldes, fordi de for længst var blevet partier uden megen tilknytning til almindelige menneskers liv.

Så jo, socialdemokraterne svigtede arbejderne og har af den grund måttet aflevere førstevalget for arbejderne til Dansk Folkeparti, hvis vælgerskare for 25 procents vedkommende består af faglærte og ufaglærte. I de senere år har socialdemokraterne ændret politik på en række områder og er begyndt at nærme sig Dansk Folkeparti. Det kan jeg kun glæde mig over, men som bekendt gør enlig svale ingen sommer. Socialdemokraterne må gennem beslutninger i Folketinget bevise, at de for alvor har lært af de forrige årtiers fejltagelser.

I kulissen lurer de radikale, der trods deres liden størrelse tror, de tilhører et stort og magtfuldt parti. De udøver en sær magt over socialdemokraterne her på Borgen. Man kan hos socialdemokraterne undertiden fornemme en næsten sireneagtig forblindelse af dem. Faren er derfor ikke ovre. Det bliver Dansk Folkepartis opgave at holde både borgerlige og socialdemokrater på dydens smalle sti og føre dem tilbage til vort dejlige Danmark. Vi skal ikke ende som Syrien og Libanon. Vi skal forblive Danmark.