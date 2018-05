Ærø: - Som enhver anden leder vil gøre ved stillingsledighed, har jeg hævet mig op i helikopterperspektiv for at finde ud af, hvad vi gør.

Ordene kommer fra Anne Bille, der er afdelingsleder for sekretariat og borgerservice i Ærø Kommune.

Den 30. juni stopper Katrine Sindal Schlotfeldt i stillingen som kommunikations- og bosætningsmedarbejder, og det har fået Anne Bille til at tænke i alternative løsninger.

- Desværre stopper Katrine, og derfor har vi været nødt til at finde ud af, hvad vi så skulle gøre. Skulle vi ansætte en ny medarbejder, eller skulle vi kigge på kvalificerede medarbejdere indenfor egen stab? Vi har valgt at foretage interne rokeringer, fordi der er egnede medarbejdere i afdelingen, der kan varetage funktionerne. Samtidig kan der være risiko for, at der på vielsesområdet oprettes en central enhed, der skal stå for prøvelsen af alle udenlandske brudepar. Bliver det en realitet, kan det betyde, at vi bliver nødt til at afskedige medarbejdere på vielseskontoret, forklarer Anne Bille.