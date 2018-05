Bogense: Et altafgørende element i at holde et gammelt træskib flydende er penge, og for Bogenses sejlende vartegn Castor kommer mange af disse fra støtteforeningen Castors Venner. Foreningen - der i feriesæsonen skaber en række populære jazzkoncerter på havnen i Bogense - løb på sin ordinære generalforsamling ind i det problem, at revisoren ikke ville godkende regnskabet for salget af fadøl.

- Det er nu forløbet uden større dramatik. Da vi på den ordinære generalforsamling nåede frem til spørgsmålet om regnskabet, kunne generalforsamlingen ikke godkende et ekstraordinært stort spild, der havde været i forbindelse med fadølsudskænkningen. Det kan der være mange grunde til, og da vi fik regnet på tallene var de nok alligevel ikke så meget anderledes end de tidligere år. Så nu er regnskabet godkendt, fortæller Henning Gammelgaard.

Samtidig valgte formand Jørn Mikkelsen at trække sig af private årsager, så der skulle også et valg til. Efter den ekstraordinære generalforsamling udgøres bestyrelsen nu af Henning Gammelgaard, Karin Nielsen, Aksel Borg, Carl Martin Christensen, Kjeld Bruun og Otto-Vilhelm Kaalund.

Den nye bestyrelse har endnu ikke konstitueret sig, men det vil man gøre på et møde snarest.

- Vi har stort set fået programmet helt på plads. Der var et enkelt orkester, der har været nødt til at springe fra, men lige så snart vi har fået fundet en afløser, kan vi præsentere årets plakater, fortæller Henning Gammelgaard.