FC København kommer til at stille svækket op i front, når holdet søndag tager imod Brøndby i Alka Superligaen.

Manager Ståle Solbakken oplyser, at angriberen Federico Santander ikke når at blive sin skade kvit.

- Han bliver ikke klar. Det er ikke i nærheden af, at han kan spille, siger Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Til gengæld kan Solbakken glæde sig over, at angriberen Pieros Sotiriou er blevet klar.

- Jeg har trænet med holdet nogle gange nu, og det føles godt at være helt klar igen. Nu håber jeg, at jeg bliver valgt til truppen mod Brøndby, hvor jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe holdet og gøre vores fans glade.

- Jeg har virkelig set frem til igen at spille, mens jeg var skadet, og jeg er super motiveret til kampen på søndag, siger Pieros til klubbens hjemmeside.

Cyprioten har scoret 13 mål i denne superligasæson, mens Santander har været god for 11 scoringer.

FCK ligger nummer tre i ligaen og kæmper med FC Nordsjælland om tredjepladsen. FCN har to point færre inden de sidste fire runder af slutspillet.

Søndagens kamp mod Brøndby begynder klokken 16. FCK har revanche til gode efter fire nederlag i træk til ærkerivalen Brøndby.