SØSIDEN

De danske flådeofficerer Vitus Bering og Martin Spangsberg stod i spidsen for den russiske zars enorme ekspeditioner. Under ufattelige strabadser blev det opklaret, at der er hav mellem Asien og Amerika. Ny bog og tv-serie på DR fortæller historien. Søsiden var med til præsentationen.

To danske flådeofficerer tog sig en langtidshyre hos den russiske zar. Den første befaling fra Peter Den Store lød: Find ud af om mit rige er forbundet med Amerika! Med de danske flådeofficerer Vitus Bering og Martin Spangsberg i front blev zarens befaling udført som en af verdenshistoriens største og mest ambitiøse opdagelsesrejser. - Ekspeditionen var fuldstændig vanvittig, når man tænker på de strabadser, som de og mange hundrede mand skulle gennemleve hele vejen gennem Rusland og Sibirien. Det var en tredjedel rundt om Jorden, inden de kom frem til, at man overhovedet kunne bygge skibene for at igangsætte ekspeditionens egentlige formål. Vitus Bering og Morten Spangsberg VITUS BERING

Vitus Jonassen Bering var en dansk søofficer og ledende, russisk opdagelsesrejsende født i Horsens i 1681 og død på Berings Ø i 1741.





Vitus Bering var øverstkommanderende på de to Kamtjatka-ekspeditioner skildret i Morten Hahn-Pedersens bog og i DRs aktuelle tv-serie.





Vitus Bering kaldes i bogen "en dygtig organisator og vellidt leder. Med diplomatiske evner fik han tingene til at glide trods vanskelige arbejdsvilkår og en uhyrlig arbejdsbyrde".





Den første ekspedition til Kamtjatka varede fra 1725-30. I 1728 påviste ekspeditionen, at der var et stræde mellem Nordamerika og Sibirien. Det fik senere navnet Bering Strædet.





I 1733 blev Vitus Bering leder af den anden Kamtjatka-ekspedition. Hovedformålet var at kortlægge Sibiriens kyst ved Ishavet. Ekspeditionen nåede Alaskas kyst i 1741. På grund af mangel på forsyninger og sygdommen skørbug måtte ekspeditionens deltagere vende om. Halvdelen af besætningen døde, blandt dem Vitus Bering. Først to år efter - i 1743 - nåede nyheden om dødsfaldet Sankt Petersborg.





Vitus Bering blev begravet på en ubeboet og ukendt ø. Øen fik senere navnet Bering Ø.





I 1991 blev Vitus Berings grav fundet på Bering Ø af danske og russiske arkæologer, bl. a. af den nuværende direktør for Østsjællands Museum, Orla Madsen, som også medvirker i tv-serien.





Efter videnskabelige undersøgelser blev Vitus Bering og den øvrige besætning på det forliste ekspeditionsskib genbegravet på øen i 1992. Samtidig blev der sat et mindesmærke.





Efter Berings opdagelse blev hele Alaska underlagt Rusland indtil 1867, da Rusland solgte Alaska til USA.





Historikeren Palle Lauring sagde engang om Vitus Bering: "Han er den eneste dansker, som har efterladt sit navn, så det kan ses på en globus".





Foruden Bering Ø, Bering Stræde og Bering Havet bærer en dansk rumsonde også den verdensberømte danskers navn.





MARTIN SPANGSBERG

Martin Pedersen Spangsberg var en dansk flådeofficer og opdagelsesrejsende i russisk tjeneste. Han var født i Jerne ved Esbjerg i 1696 og døde i 1761 i Kronstadt ved Sankt Petersborg i Rusland.





Sammen med den russiske officer Aleksej Tjirikov var Martin Spangsberg på begge Vitus Berings Kamtjatka-ekspeditioner næstkommanderende.





I Morten Hahn-Pedersens bog skildres Spangsberg som "en energisk, hærdet og stålsat officer, der som oftest var i front og nåede sine mål, men hvis målrettede adfærd også skaffede ham fjender".





I 1745 returnerer Spangsberg til Sankt Petersborg og sigtes for at have forladt Sibirien uden tilladelse. Han blev løsladt i 1745.





Martin Spangsberg blev i lang tid ikke anerkendt for at have fortjenesten af at have opdaget den russiske økæde Kurilerne og adgangen til Japan fra nord. sosn Morten Hahn-Pedersen får hurtigt talt sig varm om emnet for sin nye bog og den aktuelle serie på DR K-tv: De dansk-ledede, russiske Kamtjatka-ekspeditioner i 1700-tallet. Denne historie har til overflod alt det stof, som selv en forfatter og historiker med Morten Hahn-Pedersens tyngde fascineres af: - Ekspeditionerne var zar Peter Den Stores vision. Det er en historie om staters drømme, om små menneskers kamp for at overleve under uhyrlige strabadser, om heltemod, om overlevelse og trods - og det, at man alligevel kommer igennem med alle de formål, der var sat op for ekspeditionerne. Det er helt utroligt. Man kan uden tøven kalde Bering for zarens danske Columbus, siger Morten Hahn-Pedersen.

Insektbid forhindrede rejse

Søsiden var med, da bog og tv-serie blev præsenteret tidligere på ugen på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Her var Morten Hahn-Pedersen direktør i godt 27 år efter i fem år at have været leder af Svendborg Museums søfartssamlinger i Troense. Siden sin selvvalgte fratræden i 2015 har den 61-årige historiker været en aktiv freelancer som konsulent, foredragsholder og skribent. Det nyeste projekt er udgivelsen af bogen "På zarens befaling" tæt koblet med konsulent-virksomheden for tv-serien. Egentlig skulle der slet ikke udkomme en bog om ekspeditionerne. Men skæbnen ville noget andet. Den oprindelige plan var, at Morten Hahn-Pedersen skulle rejse med på tv-holdets ekspedition i Vitus Berings og Martin Spangsbergs fodspor. Planen blev forpurret fordi insekters ugerninger og såkaldte flyverben pådraget under Morten Hahn-Pedersen rejse kort forinden til De Vestindiske Øer satte forsikringsmæssige forhindringer op for, at han kunne rejse med. - Jeg ville ikke tage uforsikret ud på sådan en rejse. Alt var tilrettelagt, så rejsen kunne ikke udsættes i de seks påkrævede måneder, forklarer Morten Hahn-Pedersen. Løsningen blev, at DR-holdet fik Morten Hahn-Pedersens omfattende skriftlige research med på rejsen. Samtidig kom materialet i en udbygget version til at danne grundlag for den bog, der ellers ikke var planlagt.

Besøg i russisk flådearkiv

Historien om Kamtjatka-ekspeditionerne har presset sig på inde i Morten Hahn-Pedersen siden 1997. Dengang skulle han som museumsdirektør i Esbjerg forberede en tema-udstilling om Rusland. Temaet blev et fokus på Berings lokale næstkommanderende, Martin Spangsberg. Byens store erhvervsmand, Tage Sørensen, overlod sit årelange, indsamlede Spangsberg-materiale til museet, og en del af det har også dannet grundlag for bogen og for DR-holdets rejse. Samtidig nåede Tage Sørensen inden sin død for to år siden at donere sponsorbeløb til tv-projektet. Tage Sørensen, der bl. a. stod bag søsikkerheds-virksomheden Viking, har også medsponseret Spangsberg-statuen foran Fiskeri- og Søfartsmuseet. Kilderne til bog- og tv-historien er mange. De omfatter også Morten Hahn-Pedersens besøg på den russiske flådes arkiv i zar-byen Sankt Petersborg. Her kunne han tappe viden fra bl. a. kobberstik, kort og bøger.

Derfor valgte zaren dansk