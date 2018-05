Fredericia: Global Wind Service, GWS med adresse i Fredericia, har overtaget alle offshore- og vingeaktiviteter fra det konkursramte Total Wind A/S. Hovedaktiviteterne omfatter Service arbejde for Vattenfall på Horns Rev I, DK, Installation og completion for MHI Vestas Offshore Wind på Horns Rev II og Pre-assembly aktiviteter for MHI Vestas Offshore Wind på Esbjerg Havn samt forskellige vingereparationsprojekter i Europa.

- På trods af de beklagelige omstændigheder for Total Wind A/S er vi glade for, at vi har været i stand til at træde til og sikre jobs for mere end 150 Total Wind ansatte. Vi er samtidig glade for at kunne sikre en stabil fremdrift på de allerede igangværende projekter, fortæller administrerende direktør i GWS, Lars Bo Pedersen.