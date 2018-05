Faaborg: Mercedes i Odense har udlånt en spritny bil, TaxaFyn har hjulpet med at få den til at ligne en rigtig taxa, strømmen sponseres af Punkt 1 i Faaborg, og Vesterports Bageri leverer rundstykkerne.

Som et relativt ubeskrevet blad i filmverdenen er det noget af et kludetæppe at få finansieret produktionen af en ambitiøs kortfilm, der om alt går vel skal vises i biografsale i både Berlin, Oslo og København.

Invictus Film Produktionen af "Doretes øjeblikke" er støttet af Zentropa, FilmFyn og Odense Filmværksted.Produktionsselskabet Invictus Film er stiftet i 2015 af Kiril Schørring og Rasmus Doolengs, da de var henholdsvis 18 og 17 år.



Invictus Film laver desuden reklamefilm, musikvideoer etc.

Men den unge producer Kiril Schjørring (20), der er i gang med at optage filmen "Doretes Øjeblikke" i Faaborg, brænder i den grad for projektet, som han i et stykke tid har arbejdet hårdt på at få realiseret.

- Det er et rigtig godt manuskript - en god og fængende historie, synes jeg - og det har været vigtigt for os, at den blev filmet i Faaborg, fordi byens skønhed og særpræg passer rigtig godt til stemningen i filmen, siger han.

“ Det her er måden, man kan komme igennem med sine drømme om at blive filmskaber på. Producer Kiril Schørring

Fredag foregik optagelserne foran Faaborg Museum, og faaborgenserne har i de seneste dage kunnet se de unge filmfolk lave optagelser rundt omkring i byen.