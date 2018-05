I flere år har den smalle bræmme jord været en kilde til ærgrelse og anstrengelse. Jordstykket på en armslængde i bredden og to meter i længden ligger op ad hækken og er afgrænset af matriklens mindste terrasse i Odense-klinker.

Det skulle egentlig være et sted for nydelse. Her kan man sidde i fred og læ med sin kop te, som havearkitekten sagde, da hun havde tegnet havens forandring. Sagen er nemlig, at selvom man er midt ind i byen, er man i læ for vind og nysgerrige blikke.

Det er bare svært at abstrahere fra, at de tre totter purløg og rabarberne i hver sin ende ikke er nok til at dække jorden. Også selvom de er de første ude af starthullerne i foråret. Derfor vælter ukrudtet op og stortrives i de lune omgivelser. Og det hjælper ikke synderligt at stille et fuglebad midt i bedet.

Så var det, at jeg sidste sommer var til 40-års fødselsdag i en have, hvor der også havde været et kedeligt stykke jord tæt på huset. Husets frue, som elsker god mad og er ferm i et køkken, havde plantet nogle krydderurter, der var flerårige. Og de var hverken prangende eller overdådige, da de blev sat i jorden, fortalte hun.

Men så tog fanden ved løvstikke, mynte og citronmelisse og flere andre arter, jeg ikke kunne genkende. Nogle af dem var næsten to meter høje og dækkede fuldkommen den bare jord. Ukrudtet havde ikke en chance.

Jeg strøg hjem og plantede flere slags mynte og bredbladet persille midt i bedet, mens jeg fik gravet en citronmelisse frem fra en busk i et andet bed og omplantet den. Og også her kom ukrudtet til kort. Det var egentlig en ret fed fornemmelse at gå ud og hente sine egne krydderurter ud over purløget og alle de sarte krydderurter i drivhuset resten af sommeren og langt ind i efteråret, inden frosten fik bugt med de grønne, velsmagende blade.

Spændingen var derfor stor for halvanden uge siden, hvor varmen gerne skulle fremkalde krydderurterne igen. Og sørme så, de er godt på vej, selvom ukrudtet vandt første omgang. Nu skal jeg bare have opdrevet en løvstikke, der vil gøre godt sammen med de nye kartofler.