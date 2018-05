Med ansigtet mod solen falder skyggen bag mig, det er så skønt og optimistisk, når solen får magt. De første bøgeblade foldede sig ud før ventet. Jeg regner ikke med det bløde lysegrønne look før første maj, men åbenbaringen kom i april. Sommervarmen, vi havde i et par dage, speedede processen i bøgeskoven op, men solen var samtidig ved at brænde påskeliljer og de første pinseliljer af. De så en anelse matte ud i varmen, men blev reddet på målstregen af mere normale apriltemperaturer. Det var meget godt. TIP Magnolia er en sart plante, men nogle arter egner sig til det nordiske klima, hvis de står i sol og læ.Strenge vintre kan være hårde for magnolia. Dæk jorden omkring planten, hvis frosten går dybt i jorden i længere tid.



Maj er et godt plantetidspunkt for magnolia, fordi den ynder, at jorden er varm.



Åkandemagnolia er utrolig smuk. Beriger man sin have med den, har man en magnolia, der blomstrer i juni.



Tulipantræ, Liriodendron tulipifera, er et vidunderligt træ beslægtet med magnolia.



Hvad er sneglesikkert? Ikke meget, men man kan dog tilrettelægge sin have, så sneglene bringer mindst mulig ærgrelse. Jeg vil ikke undvære narcisser og vibeæg, men sneglene elsker dem. De spiser blomsterne. Tendensen er til gengæld, at tulipaner kun er minimalt i fare. Vortemælk er også sikker og akelejer ligeså. Den iberiske skovsnegl interesserer sig heller ikke for buske, mens man har magnolia i fred.



Stjernemagnolia stammer fra Japan, og den er det perfekte valg, hvis man ønsker sig en have, hvor man kan komme i zen. Forventningens glæde er knyttet til forårsblomsterne, og jeg tænker altid, at de gerne må vare helt til maj. Et krydret billede med både narcisser og tulipaner er smukt i den tiltagende frodighed i havens grønne univers.

Bæstet

Med foråret er sneglene også dukket op, og de kan godt lide at spise blomster. Sidste år var et anstrengende snegleår. Et indhug i bestanden virkede omsonst, men jeg prøvede ihærdigt. Helt så slemt ser det måske ikke ud lige nu. Jovist, sneglene er der. Vi kommer formentlig aldrig af med dem, men jeg har indtil videre set lidt mindre til det rødbrune bæst, der i overraskende store bidder fortærer nys udsprungne skønheder eller en lille spire, som man havde store forventninger til. Med hensyn til sidstnævnte - altså spirerne - vokser solsikkerne op i drivhuset til gode kraftige planter, inden de kommer ud på det blivende voksested på friland. Som små er de dødsdømt på grund af sneglenes forkærlighed for blandt andet spæde urteagtige solsikker.

Forårsblomstrende busk

Jeg har været spændt på en ny busk i haven: magnolia. Den magiske magnolia manglede, men blev plantet sidste forår, og i år har den fået fat. Stille og roligt kan den gennem de næste mange år udvikle sig til en smuk velintegreret vækst i haven. Jeg er vild med den. Stjernemagnolia, Magnolia stellata, bliver ingen kæmpe. Den vokser langsomt, men rækker til sidst op til tre meter, når den er mest omfangsrig, og den har de yndigste snehvide blomster, der minder om stjerner. Stjernemagnolia dufter, når man stikker næsen ned i en blomst, og jeg synes, at den også har en beroligende effekt at kigge på. Kronbladene har nemlig et let vingeagtigt udtryk, og de duver kønt i en brise eller blafrer i vinden. Magnolia købes som pottedyrkede planter om foråret. Stjernemagnolia trives i næringsrig og ikke for tør jord, og den skal have sol og læ. Knopperne, der er svøbt i dunede dækblade, er sarte over for frost, men i år er et godt år for magnolia. Vild magnolia kan spores så langt tilbage i tiden, at magnolia kan kaldes en urtidsvækst. Blomstringen er en betagende oplevelse, og de tidligste sorter springer ud i april. Det vidunderlige flor varer kun kort, men den flygtige blomstring bør ikke afskrække. Det er skønt at jage vinteren bort med buske og træer, der står tidligt i blomst.

Lysende yndigheder