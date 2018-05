Da jeg for snart 25 år siden købte mit første hus, lå det i et kvarter, hvor sirligt istandsatte byhuses facader afslørede tidens farveglæde: siennarød, toscanagul og græskblå. Da jeg 10 år senere flyttede væk fra centrum, var trenden skiftet.

Det begyndte inden døre, hvor alt pludselig skulle være cremefarvet eller stiligt gråt. Snart bredte tendensen sig til facaderne, hvis røde eller gule mursten blev kørt over med et solidt lag puds. Ikke for at lægge bund til glad eller stilfuld farveleg. For den dag i dag er pudsede mure i nuancer af kedsommelig grå stadig i højeste kurs.

Gråtonerne indtog også parcelhushaverne. De blev belagt med fliser, skærver og granit, der, når det gik højt, blev brudt af nøje afgrænsede, firkantede huller reserveret til et abetræ eller en kirsebærlaurbær. Natur sat i system.

Med fare for at lyde som Tante Tudefjæs ærgrer det mig, at farverne blev forvist. Bevares, nogle har sneget sig tilbage i boligindretningen, men mest som pift af dueblå, petroleum eller orange. Men ikke i haverne.

Som barn og teenager kom jeg i en have, der var et eventyr af Kodacolor-farver. Kvinden, der ejede den, havde brugt et halvt liv på at anlægge bed efter bed i et tivolifyrværkeri af farver. Hun lærte mig blomsternes navne: løjtnantshjerte, mamelukærme, tallerkensmækker, kejserkrone, daglilje, ridderspore og ærteblomst. Selv til min fødselsdag sidst i oktober kunne hun trylle en buket frem af havens sidste roser, høstfloks og knitrende judaspenge. Nu er kvinden død, og hendes gulstenshus har som andre huse på vejen fået en omgang med den grå kalkkost, og de spraglede blomsterbede har veget pladsen for trampolin og udekøkken.

Tiden er løbet fra staudebedenes meditative terapi. Farvebrusets æra er forbi. Enten fordi vi arbejder for meget, eller fordi lysten til med sneglefart og røven i vejret at luge, plante om og binde op er erstattet af menneskeretten til en vedligeholdelsesfri nydehave med loungemøbler i vejrbestandig flet, træterrasse og flisebelægning fra hæk til hæk.

Men jeg har sat mig for at genindføre farverne. Mit forsvar for farverne begynder med den hidsige og jubelglade blanding af vårgul og hindbærrød, som i min barndoms haver var identisk med forsytia og ribes. Farveforskrækkede asketer gyser sikkert allerede ved tanken. Men beviset på, at de to buske for 40-50 år siden havde deres faste plads skulder ved skulder i de fleste haver, finder man, hvis man tager forsytia- og ribesruten op over Nordvestfyn.

Akkurat som man i syrensæsonen bliver bombarderet med nuancer af lilla, hvis man kører til Sydfyn, bliver man netop nu langs landevejen til Middelfart mødt af den energiske rød-gule farvesammensætning - især i ældre landbohaver.

Farvesammenstødet signalerer en svunden tids havemode og indikerer, at husenes beboere sandsynligvis nærmer sig de 80 år. Da de var unge haveejere, var forsytia og ribes forårsbebuderne, som man uden tanke for farveclash plantede side om side. Ud til vejen eller i skellet ind til naboen. Dér hvor en ny generation ikke har taget over med fancy flisebelægning og stedsegrøn fantasiløshed, springer buskene med de knald i låget-glade farver stadig i øjnene.

Lad os gøre op med de praktiske, farveforskrækkede haver og plante forsytia og ribes allerede i år. Så kan vi senere kaste os ud i at genopfinde alverdens nuancer af orange, cyklamen og lilla. I min have har bøgehæk og græsmark alt for længe kæmpet med brændenælder og muldvarpeskud om overtaget. Så hvis haverevolutionen skal lykkes, stiller jeg mig gerne forrest i planteskolens kø til buskene med de krasse gule og røde blomster.