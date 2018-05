? Kære Kjeld Bjerre - jeg husker at du, for vel et par år siden, gav et råd om, hvordan begroninger, som vist på billedet, kan fjernes. Som jeg husker det, var det en væske, som man selv kunne blande. Du gav ingen garanti for, at det ville virke, men nævnte, at det var værd at prøve.

Det er så det eksperiment, som jeg godt vil lave nu, og jeg vil ikke holde resultatet for mig selv, da jeg ved, at andre kæmper med samme problem. Desværre gemte jeg ikke din artikel, da det ikke var aktuelt for mig på det tidspunkt. Du er naturligvis velkommen til blot at henvise til dato og sted i avisen, hvor det er skrevet, så jeg selv kan finde det. Jeg skal nok under alle omstændigheder holde dig underrettet om resultatet af eksperimentet.

Med venlig hilsen

Hugo Weesgaard