For nogen tid siden fik jeg en mail fra Jens Andersen, hvor han bad om at få opgivet målene på den gyngestol, som jeg lavede og fortalte om her i spalterne - da det endnu var vinter. Han var nemlig godt i gang med at lave en kopi af kopien - den originale stol er jo designet af den britiske møbelsnedker Broun.

Om det var mig, som var for sen i betrækket til at svare, om det var redaktionen, som syltede svaret, eller om det var Jens, som overså det, da det blev bragt i avisen, må stå hen i det uvisse - faktum er, at Jens ikke kunne vente, så han kløede bare på med krum hals, og nu skriver han:

"Hej igen Kjeld - om ikke andet vil jeg da lige dele mit forløb med dig. I desperation gik jeg alligevel i gang med opgaven (uden mål og skabelon) - papir, saks, blyant, tape, masonit, spånplade, og jeg skal komme efter dig.

Et par dage efter handlede jeg nogle ovntørrede kirsebærplanker. Jeg havde besluttet mig for, at de uhøvlet minimum skulle holde 35 mm, men af uransagelige årsager kom jeg hjem med kirsebær i 26 mm. Ja, man kan sommetider blive lidt forvirret.

Så var gode råd dyre, men da man jo dårligt kan gøre tykkelsen større, stred jeg på med krum hals og min skarpe stanley no.4.

Se, problemet - om man vil - er, at jeg hverken ejer tykkelseshøvl, afretter, båndsav, bordrundsav eller søjleboremaskine. Men hvor der er vilje, er der jo som bekendt vej.

Efter lang tids håndhøvling endte plankerne med at holde 21mm. Ville det holde?

Hmm - jah, om ikke andet ville udseendet da blive dejligt "let". Så jeg brugte mine sammenbragte skabeloner til at skære stykkerne ud med min stiksav. Herefter blev de raspet, høvlet, og pudset ned til et ensformigt udseende.

Bladsamlingerne blev lavet på kapsaven, da jeg heller ikke har en overfræser og lige knap er dygtig nok endnu med et stemmejern til så præcis en opgave. Dette blev gjort ved nøje at indstille dybde-stoppet på saven, og så ellers lave 100 snit på hvert stykke. Langsommeligt, men absolut muligt, og det endda med et fint resultat.

Alle de huller, der skulle bores til at trække linen, brugte jeg frygtelig meget tid på. Hvilken afstand? Hvor langt fra forkanten? Osv.

Rev mig og købte et kombineret bor med undersænker og dybdestop fra CMT - det kan jeg nu se var en rigtig god idé, der sparede mig en del tid og hjalp med at give et ensartet udsende.

Lang historie kort, det gik derfra slag i slag. Samlede med almindelig pva-lim og skruer i undersænkede huller. Proppede hullerne med stykker af rundstok i bøg. En ting, som jeg har gjort helt anderledes, er, at jeg har lavet bladsamlinger til én side.

Så ser samlingerne ens ud, uanset hvilken side man ser stolen fra. Det synes jeg faktisk var en helt brillant ide. Du ved sikkert (modsat mig), hvorfor det muligvis er en dårlig idé rent konstruktionsmæssigt. Men godt ser det ud - meget harmonisk.

Da stolen står et sted i stuen, hvor den kun får sol på den ene side, gav jeg den en gang Junkers olie til bordplader i kirsebær. Ellers er jeg bange for, at solen ville gøre, at stolen ændrede farve meget uens over tid.

Jeg har lært en masse ved at bygge stolen, som er mit første møbel, man kan sidde på. Jeg er meget selvkritisk og kan selvfølgelig nævne, at "foden" i den ene side har vredet sig 3-4 grader i forhold til resten af stolen, og det øverste snørehul i den ene side af ryggen er 2 procent fordækt af det øverste rygstykke. Dog har ingen af de mange mennesker, der har set stolen, kunnet se noget galt. Så det er jeg holdt op med at banke mig selv i hovedet over!

Endnu en gang tusinde tak for deling af projektet. Det har været en sand fornøjelse at forsøge at gøre efter. Håber, mit billede kommer med."

Hej Jens - det glæder mig oprigtigt, at du har fået fornøjelse af anstrengelserne. Hvis det kan være dig en trøst, så brugte jeg også halvandet år og en eftermiddag på at tegne og skære skabeloner ud - de er jo ikke bare helt og aldeles afgørende for stolens endelige udseende, men også om den bliver god at sidde i, så det er knald eller fald og bare med at holde tungen lige i munden ...

Kirsebær er et godt valg, synes jeg - det klæder stolen at være lidt mørk, fordi det giver kontrast til det hvide fletværk, og dertil har kirsebær en god styrke på alle leder og derfor ringe tilbøjelighed til at flække.

Jeg er lidt benovet over, at du tør kaste dig ud i et så krævende projekt - uden synderlig erfaring og helt uden fancy maskiner til at stive selvtilliden af - det er sådan, det skal være: Det kan aldrig gå værre end galt, og hvis man ikke prøver, finder man aldrig ud af, at man måske faktisk godt kan - og det ville da være en slem ulykke at gå i graven uden at opdage, at man kan lave en gyngestol.

At man hen ad vejen laver en fejl eller to - jamen, uanset hvor gamle vi bliver, så tror jeg sgu ikke, at vi nogensinde bliver fejlfrie. Og det er for resten heller ikke et mål i sig selv: Hvis man aldrig laver fejl i det, som man går og laver, så er det, enten fordi man lyver for sig selv, eller fordi man burde søge lidt større udfordringer i tilværelsen - det er jo, uanset en fejl eller tre, altid sjovest at lave noget, som man ikke vidste, at man også kan.

Og det er lidt sjovt, at alle ordentlige håndværkere har det på den måde, at man kan se den mindste fejl - især i det, som man selv laver - og det er skideirriterende. Men med alderen er jeg blevet overbevist om, at det må man bare leve med, fordi alternativet er, at man sætter sig hen og triller tommelfingre af bare skræk for, at man ikke kan lave alting perfekt. Og der er ikke noget så træls som folk, der er perfektionister på andres vegne, men til gengæld dårligt selv tør at stå ud af sengen af frygt for, at de straks vil sætte en fod forkert.

Skal vi ikke være enige om, at vores fælles motto for fremtiden er: Hellere lave en bommert end at lave ingenting!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre