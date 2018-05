Jakob Storm Rasmussen må vente endnu fire måneder på, at Ankestyrelsen afgør spørgsmålet om Sara Emil Baaring (S) og Malene Ryes (EL) habilitet under skolestruktur-drøftelserne.

Var det helt efter bogen, at politikerne Sara Emil Baaring (S) og Malene Rye (EL) sad med ved bordet, da en ny skolestruktur blev forhandlet på plads sidste år?

Det er Jakob Storm Rasmussen usikker på, hvorfor han 27. februar 2017 sendte en klage til Statsforvaltningen, hvor han bad forvaltningen afgøre, om de to politikere, som begge var ansat som lærere på henholdsvis Verninge Skole og Salbrovadskolen, skulle have været erklæret inhabile.

I dag, over et år og to henvendelser til Statsministeriet senere, venter Jakob Storm Rasmussen stadig på svar.

- Jeg vil gerne have lov til at udtrykke min mistillid til et ankesystem, hvis der ikke inden for rimelig tid kan svares på henvendelser. Sat på spidsen, så kunne man jo tænke sig, at Assens Kommune havde lukket skoler på et ulovligt grundlag, og at bygningerne kunne være solgt videre med efterfølgende slagsmål om erstatning, siger Jakob Storm Rasmussen.