Opvarmer du din bolig med en varmepumpe eller elvarme, så skal du huske, at du som privatkunde kan søge om reduktion i elafgiften. Mindst 50 procent af din opvarmning skal komme fra el, for at du kan få reduktion i elafgiften. Reduktionen omfatter det forbrug, der årligt ligger over 4000 kWh og gælder opvarmning med varmepumpe eller elvarme. Og så skal din bolig være registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som helårsbolig opvarmet med el eller varmepumpe.

Når din bolig er registreret som opvarmet med varmepumpe eller med elvarme hos BBR, skal den registreres hos dit energiselskab, da det er via dit energiselskab, at afgifterne opkræves. På www.energifyn.dk finder du en formular, hvor du kan registrere din bolig som opvarmet med varmepumpe eller elvarme.

En ny politisk aftale betyder, at reduktionen i elafgiften fra 1. maj er ændret med 25 øre fra 63,38 øre pr. kWh til 78,38 øre pr. kWh inklusive moms. For dit forbrug op til 4000 kWh pr. år er elafgiften 114,25 øre pr. kWh inklusive moms. Elafgiften er nedsat, fordi man fra politisk side ønsker at fremme brugen af el til opvarmning via varmepumper. Mere og mere af vores el kommer fra vind og sol, og det gør varmepumper til en klimavenlig opvarmningsform i boliger i områder, hvor der ikke er kollektiv forsyning som fjernvarme og naturgas.

Beregninger viser, at man typisk vil kunne skære helt op til 70 procent af sin nuværende varmeregning, hvis man har elvarme, knap 70 procent, hvis man har oliefyr, og omkring 65 procent, hvis man opvarmer sin bolig ved hjælp af gas. På www.energifyn.dk kan du beregne din besparelse ved at skifte din nuværende varmeløsning ud med en varmepumpe. Beregningen tager udgangspunkt i dine unikke tal og din husstands forbrug og giver dig et vejledende billede af de økonomiske og praktiske fordele. Beregningen er gratis at benytte og tager kun to minutter.

Hos Energi Fyn tilbyder vi desuden gratis og uforpligtende rådgivning. Vores varmepumpeekspert kan undersøge, om din bolig er egnet til en varmepumpe, så du opnår den forventede besparelse, og vi hjælper dig også gerne med at vurdere, om det bedst kan betale sig for dig at købe eller leje en varmepumpe. I forbindelse med rådgivningen beregner vores konsulent besparelsen.