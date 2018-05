Har du også hørt, at varmt vand koger hurtigere end koldt? Eller at kolde bade skulle være sundt for dig? Der findes et hav af myter om vand. Her får du svaret på, hvilke du skal tro på, og hvilke du roligt kan smide ud med badevandet.

Myte 1: Lad vandet løbe, inden du skyller frugt og grønt

SANDT: Varmt vand indeholder flere bakterier end koldt, og der kan gemme sig masser af bakterier i vores vandrør. Derfor gør du klogt i at lade hanen løbe lidt, før du tager et glas vand eller skyller dine grøntsager og frugt. Og af samme årsag skal du altid bruge koldt vand til at skylle dine madvarer i, inden du tilbereder og spiser dem.

Myte 2: Prisen for varmt og koldt vand er den samme

FALSK: Mange tror, at vand koster det samme, uanset om det er varmt eller koldt. Men faktisk er den gennemsnitlige pris for en liter koldt vand cirka 6 øre, mens en liter varmt vand i gennemsnit koster cirka 10 øre, fordi du ud over vandafgift også skal betale for energi til at varme vandet op. Der er altså en væsentlig besparelse at hente hjem, hvis du bruger bare lidt mindre varmt vand i hverdagen. Og nogle af myterne her kan måske hjælpe dig på vej...

Myte 3: Varmt vand giver renere hænder

FALSK: Om du vasker hænder i varmt eller koldt vand har ikke den store betydning. For at vand kan slå bakterier ihjel, skal det være kogende, og det er der ingen, der kan vaske hænder i. Når du vasker hænder, er det sæben, som er det altafgørende bakteriedræbende element. Så længe du husker sæben, kan du altså trygt vaske hænder i koldt vand.

Myte 4: Kolde bade er sunde

SANDT: Et koldt brusebad har rigtig mange fordele foruden at være billigere. Hvis du slutter dit brusebad af med at skrue ned for temperaturen, kan du se frem til bedre blodcirkulation, stærkere immunforsvar og øget forbrænding. Ikke dårligt, vel?

Myte 5: Varmt vand koger hurtigere end koldt

SANDT: Det er så fristende at skrue helt op for det varme vand, når elkedlen skal fyldes, for så går det lidt hurtigere. Men det er faktisk ikke en god idé. Når du koger vand i en elkedel, kommer vandet kun lige op på kogepunktet, inden elkedlen slukker igen. Det betyder, der er en risiko for, at bakterierne fra det varme vand ikke er kogt væk. Derfor - kog koldt vand i stedet. På den måde er du sikker på, at din te og kaffe er bakteriefri.