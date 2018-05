MULTIPLATFORM. "No one is coming to save you."

Joseph Seeds øjne er rolige og helt tæt på dine, mens han hvisker sætningen. Du hænger på hovedet i en helikopter, som netop er styrtet ned. Og du sidder faktisk med følelsen af, at du er helt alene, og alt håb er ude. Men du ved godt, at det ikke er sandt, for det er en af åbningsscenerne i "Far Cry 5", hvor du som sherif efter et fejlslagent forsøg på at anholde Joseph Seed ender med at være den tapreste soldat i kampen mod hans kult.

Cutscenerne i "Far Cry 5" er imponerende, medrivende og dem, du ser frem til i campaign-delen. Ubisoft har formået at skabe en virkelig interessant historie - og en særdeles skræmmende skurk i Jospeh Seed aka "The Father".

Langt hen ad vejen ligner spillet sig selv fra tidligere udgivelser: Historien udspiller sig på et enormt open map, hvor et hav af missioner, sidemissioner og indsamling af ressourcer venter.

For langt mellem snapsene

Du befinder dig i Hope County, en opdigtet kommune i staten Montana i USA, som Joseph Seed og hans religiøse sekt, "Project at Eden's Gate", har overtaget.

Her kan du gå benhårdt efter hovedmissionerne, men selvom du gør det, er der så mange distraktioner undervejs, at der kan gå timer mellem de scener, som giver historien nerve. Og selvom "The Father" er en fængslende figur, kan man til tider helt glemme ham, når man render rundt og redder uskyldige, kæmper mod kultens soldater, bliver overfaldet af vilde dyr og møder alverdens karakterer med diverse sidemissioner.

Den store verden og de mange muligheder er dog også spillets styrke, for takket være den store frihed til at vælge missioner sidder man aldrig med fornemmelsen af, at man er gået i stå - det kan bare tage rigtig lang tid!

Rodet online-fornøjelse

Der er flere forskellige muligheder i online-delen, og mens det er fedt, at man kan spille co-op i campaign-delen, er multiplayer-delen ekstremt kaotisk, hvilket er ærgerligt.

Du bliver i bund og grund kastet ind på en bane på et hold, hvor det gælder om først at nå 30 kills, og det taktiske element er ikke-eksisterende. Det er bare ud over stepperne og dræbe så mange modstandere som muligt.

Det er også muligt at spille forskellige små maps som solo eller co-op, hvilket fungerer lidt bedre. Det bliver dog aldrig rigtig interessant, men kan være god træning til at nedkæmpe "Project at Eden's Gate"s belejringer i campaign-delen.

Tag dig tid

Er man til store, åbne verdener med uendelige muligheder for at skyde vildt og voldsomt, snige sig af sted som en lydløs dræber (noget, som fungerer ufattelig godt i spillet), gå på jagt, kreere bomber og utallige andre ting, kan "Far Cry 5" hurtigt blive en tidsrøver, som kan være svær at slippe.

Titel: "Far Cry 5"

Platforme: PlayStation 4, Xbox One, pc

Udgivelsesdato: 27. marts, 2018