PS4: "God of War" er det måske mest hypede og ventede spil i 2018 - og lad det være sagt med det samme: Santa Monica Studio skuffer ikke med dette action-adventure-spil, som er det ottende i serien.

Det er otte år siden, vi sidst mødte den hævngerrige gud Kratos i spillet "God of War III" fra 2010, og hele serien har - indtil nu - kredset om den græske mytologi. Det er der nu lavet om på. Kratos er flyttet nordpå til koldere egne, nærmere betegnet Midgård. Her har han slået sig ned, er blevet ældre og har kone og barn. Eller det vil sige ... han havde kone. Spillet begynder nemlig med begravelsen af hende efter hendes død.

Nordiske monstre og nyt våben

Hovedhistorien følger en sti fra hjemmet mod det højeste bjerg, hvor hun har ønsket sin aske spredt. På vejen møder Kratos og sønnen Atreus utallige monstre, trolde, guder, hekse og andre mytologiske figurer baseret på den nordiske mytologi.

Hvor Kratos tidligere har været en ret en-dimensionel gud med hævn for øje, er han blevet en mere menneskelig gud i den nyeste udgivelse. At kalde Kratos en moderne far vil være noget af en stramning, men han prøver i det mindste, og man kommer mere ind under huden på ham, end man tidligere har været.

Kratos har et nyt signaturvåben, øksen Leviathan, som har magiske egenskaber. Leviathan fungerer rigtig godt, og man bruger ikke lang tid på at lære at bruge våbnet. En fed detalje er, at når man kaster Leviathan, kan man kalde øksen tilbage igen - og i flugten tilbage gør den også skade på modstanderne. Det er ret tilfredsstillende at eliminere fjender på den måde.

Kampsekvenserne er formidable. Der er masser af måder at ødelægge fjenderne på, men positionering er vigtig. Forstår man ikke at komme til at stå de rigtige steder og udnytte, at man kan aflede fjendernes opmærksomhed med Atreus' bue og pil, så er det svært (også på de lette sværhedsgrader).

Som en film

På rejsen mod bjergets top udfolder historien sig mellem far og søn. Kratos' søn kender ikke til hverken sin fars eller egen sande natur som guder, men langsomt udvikler forholdet sig, hvilket giver historien endnu en dimension. Spillet fungerer faktisk som en film, og det er ret genialt, at spilfrekvenserne glider over i scenerne ubemærket og let. Det er ganske enkelt elegant og fungerer suverænt godt. Undervejs kommer man både til at kæmpe i små grotter og have fantastiske udsigter fra de højeste bjerge.

I begyndelsen kan historien og vejen virke en smule låst. Du er tvunget til at gå en bestemt vej og klare forskellige opgaver - og til tider kan det være frustrerende, at der kun er én rigtig løsning. Men det er kun i begyndelsen, indtil man lige får styr på Kratos og hans søn. Længere fremme i spillet åbner verden sig mere, men det er ikke et open map-spil. Der er dog masser af interessante sidemissioner og muligheder i spillet ud over hovedhistorien - og selvfølgelig mulighed for at crafte og købe sig større og stærkere. Og Kratos VIL blive stærkere i løbet af historien.

Spillet har mange facetter, og selvom historien er rimelig bundet, er Kratos tilbage for fuld styrke. Man kommer let til at bruge timevis sammen med Kratos, hans søn og alverdens nordiske guder og væsener. Hypen omkring spillet har ikke været overdrevet. "God of War" kan meget vel blive årets bedste spil. Det er ganske enkelt guddommeligt.

Titel: "God of War"

Platform: PlayStation 4

Udgivelsesdato: 20. april 2018