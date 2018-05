Over hver anden nye bil, som blev indregistreret i Norge i 2017, var en el- eller plug-in-hybridbil, og væksten ventes at fortsætte i 2018. Kunderne står i kø efter en lang række nye modeller.

- De mange begunstigelser fra politikernes side har gjort det lettere at være elbil-ejer. Det er dog et langt sejt træk. Men i takt med, at elbilerne nu bliver bedre og får længere rækkevidde, går det hurtigt, og der bliver solgt flere og flere, siger Petter Haugneland.

700 biler. Så mange Tesla blev der i fjor solgt i Norge - hver måned. Det siger noget om, hvor meget gang, der er i salget af elektrificerede køretøjer i alpelandet mod nord, der i nogle år har haft en lang række begunstigelser for elbiler som afgiftsfritagelse, gratis passage af de dyre bybomme, delvist gratis p-pladser og gratis strøm samt retten til at køre i busbaner.

Et kig på top-20-listen over solgte biler for 2017 viser således, at elektriske modeller som Tesla Model S og Model X, Nissan Leaf, Hyundai Ioniq og Renault Zoe ligger højt. Den mest solgte bil er VW Golf, men her trækker e-Golf og plug-in-hybriden Golf GTE godt med i statistikken, hvor de udgør over 6000 biler.

Når vi ser på rene elbiler, var salget rekordhøje 21 procent af det samlede salg eller 33.000 elbiler ud af et samlet salg i 2017 på 159.000 biler. mens der også blev importeret hele 8500 nyere brugte elbiler til Norge. Der blev oven i hatten solgt næsten lige så mange nye plug-in-hybrider som elbiler. Til sammenligning blev der herhjemme solgt 698 elbiler i 2017 og 621 plug-in-hybrider.

I Norge står køberne i kø og har allerede lagt tusindvis af reservationer ind på helt nye modeller som Jaguar I-Pace, Hyundai Kona Electric, Audi e-tron, Mercedes IQ, og den hypede Tesla 3, hvor der er usikkerhed om introduktionstidspunktet. Men også den nye generation af Nissan Leaf, den faceliftede BMW i3 og den netop introducerede Hyundai Ioniq, som senere får følge af en elektrisk Kia Niro, vil trække.

De norske politikere er begyndt at skærpe begunstigelserne og har talt om, at større elbiler som i Tesla X-størrelsen skulle stige 70.000 kroner. Men de nuværende satser holder foreløbig til 2020. Petter Haugneland har da også store forventninger til 2018. Her forudser Elbil Norge, at der bliver solgt 50.000-55.000 elbiler, men der kan være udfordringer, da leveringstiden på nogle modeller er 8-10 måneder.

- I 2018 vil vi se en stigende efterspørgsel for hver ny bilmodel, der kommer. Men der er et stort problem, at der kan blive lange leveringstider. Markedet og kunderne er der. Men efterspørgslen er større end udbuddet, og spørgsmålet er, om bilfabrikkerne kan følge med, siger han og fortsætter:

- Norge er et af de største markeder for elbiler. Men i forhold til de store markeder er vi et forholdsvist lille område. Og det ser blandt andet ud til, at kineserne har større efterspørgsel end europæerne lige nu. Men det kan vende.