En forretningsforbindelse mellem Rahbek Fisk i Fredericia og H.P. Therkelsen i Padborg udviklede sig til et varmt venskab mellem de to familier. Bestyrer af boet efter Ruth og Poul Rahbek Hansen, sønnen Lars Rahbek Hansen, har efter opfordring fra Mogens Therkelsen nu tilgodeset Julemærkehjemmet Fjordmark med en donation på 250.000 kroner.

