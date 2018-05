Vi tester Allspacen med 150 hk dieselmotor, DSG-automatgear, 4Motion-firehjulstræk og mellemudstyret Comfortline, hvilket bringer prisskiltet op på anseelige 531.675 kroner. Desuden er der for 116.000 kroner ekstraudstyr, som blandt andet omfatter full LED-forlygter, panoramaglastag og navigationsanlæg. Den beskatningsmæssige værdi for modellen ved erhvervsleasing starter fra 463.000 kroner.

Seneste skud er den lange Allspace-udgave af VW's vellykkede Tiguan SUV. Her er længden strakt med 21 centimeter og 11 centimeter mere mellem akslerne, hvilket giver plads til en ekstra sæderække, mens mindsteprisen ligger 44.000 kroner over de almindelige Tiguaner, hvilket vil sige fra 388.000 kroner.

Frontløberne i den nye bølge af høje biler skal ikke alene give overblik i trafikken. Her skal også være plads til hele familien - uanset om den også omfatter dine, mine og vores børn eller børnenes fodboldhold. Derfor vælter det frem med syv-personers-modeller, som tager over, hvor MPV'erne nu slipper.

Der er sket ting og sager i mellemtiden. I dag bygges en model som Audi Q5 også i Mexico, mens et mærke som Volvo sælger ganske nydelige S90-modeller, der er "made in China".

Som i de fleste syv-personers-biler er de to sæder heromme skabt, så voksne må sidde med let spredte ben, mens mindre børn kan sidde her rimeligt. Så praktikken er god uden at skille sig ud. Modellen er egentlig udviklet til det amerikanske marked, og vi så den første gang på den store biludstilling i Detroit i fjor. Den er bygget i Mexico, og kvaliteten synes på linje med den korte model, der produceres i Wolfsburg. Så vi er helt på niveau med de andre modeller i modsætning til den sidste mexicanskbyggede Jetta, der havde ringe finish, og som hurtigt røg af markedet herhjemme.

VW TIGUAN ALLSPACE Med en akselafstand , som er vokset 11 centimeter, og et karrosseri, der er 22 centimeter længere, er der nu blevet plads til en tredje sæderække, og Tiguan Allspace tages da også udelukkende hjem med alle syv sæder om bord. Bagagerummet vokser også , så der nu er 115 liter mere at gøre godt med, og SUV'en lander på 730 liter, når tredje sæderække er fældet ned.

Tiguan Allspace kan spottes på en let ændret kølerhjelm i forhold til den korte Tiguan-model. Men ellers er der umiddelbart ikke den store forskel. Du har en bil, som er bundpraktisk, har kæmpestore døre, der åbner bredt, en bankefast og lækker finish med lakridsbløde kontakter og mulighed for hele pakken af avanceret sikkerhedsudstyr. Adgangen til tredje sæderække er nem, mens anden række kan forskydes 18 centimeter i længderetningen, hvilket letter anvendeligheden.

På vejen er Allspace letkørt som enhver VW og opleves egentlig mindre, end den er. Undervognen er fast, men alligevel så komfortabel, at den sagtens ville egne sig til lange feriestræk. Med alle sæderækker oppe er der plads til beskedne 230 liter bagage, mens der er op til 730 liter at gøre godt med, når den tredje række er lagt fladt ned i gulvet.

Dieselmotoren på 150 hk spiller godt sammen med den præcise DSG-gearkasse med dobbeltkobling og klarer opgaven sagte og med overskud med fire personer om bord op gennem Jylland. Forbruget, der på papiret hedder 17,2 km/l, er rimeligt.

Tiguan Allspace opleves trods sin pæne størrelse som mere fit end koncernfætter Skoda Kodiaq, der matcher på de fleste mål, men dog er fire centimeter bredere. Så umiddelbart er vi mest begejstret for Allspace, det kræver dog en decideret dobbeltest at udpege en endegyldig vinder. Det er dog et indtryk, som forstærkes af, at Kodiaq foreløbig kun sælges i de dyreste versioner herhjemme og med en mindstepris på 407.000 krone - og hvor der oven i hatten er leveringstider på op mod et år, mens Allspace kan fås hjemme i specielle versioner inden for fire måneder.

Mens du skal ned i den mindre almindelige Tiguan for at få fem sæder, kan Kodiaq senere også bestilles i en femsæders version.