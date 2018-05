- Den fælles mission med udstillingen har været at udfordre grænserne for, hvordan museer på en ny og mere interessant måde kan formidle vores fælles historie, så både teknologiinteresserede, ældre mennesker og børn kan relatere sig til fortællingerne og få en usædvanlig oplevelse, forklarer museumschef Anja Olsen, museumschef på Forstadsmuseet i Hvidovre.

Ifølge de to museumschefer, Brian Wiborg fra Viborg Museum og Anja Olsen fra Forstadsmuseet i Hvidovre, bliver udstillingen enestående i Danmark, og den er frugten af et usædvanligt samarbejde mellem to meget forskellige museer.

Det er første gang nogensinde, der er hverdagsbiler på en museumsudstilling i Danmark. Det får ikke de to museumschefer, der står bag udstillingen, til at ryste på hænderne, for bilen er et fantastisk billede på samfundets udvikling.

Helt præcist er det til oktober, at Viborg Museum og Forstadsmuseet i Hvidovre er klar med en hyldest til de mildest talt forskellige vinderbiler gennem tiderne. Tag bare eksempler som 1970-vinderen, Citroën GS, der har en uhyre avanceret væskeaffjedring, 1977-vinderen, Ford Fiesta, som er den første rigtigt velkørende minibil, eller 2000-vinderen Fiat Multipla, der med MPV-opbygningen viste nye veje for bilkonstruktion.

Det har fra starten været et klart mål at få alle biler repræsenteret på udstillingen.

- Den enkelte bil fortæller sin egen historie, men tilsammen fortæller de 53 biler også en fælles historie om samfundets udvikling og fremskridt inden for teknologi og design. I udstillingen er der masser af fakta om teknik, og der er skæve historier om bilerne. En del af udstillingen sætter desuden spot på fremtidens biler og bilisme. Alt i alt betyder det, at udstillingen bliver en lærerig og sjov oplevelse for både bilentusiaster, børnefamilier og ældre, fortæller museumschef Brian Wiborg.

Udstillingen åbner i Viborg 5. oktober og flytter til Hvidovre efter jul, hvor den vil være åben indtil midten af april i 2019. Den mobile udstilling gør det muligt for endnu flere danskere at opleve danmarkshistorien set fra bilsædet af en familiebil.

- Det er en stor fordel, at udstillingen om Årets Bil kan opleves både i Jylland og i hovedstaden. Når vi tager fat i et stykke historie, der ikke er lokalt betinget, men har landsdækkende interesse, gør vi det på denne måde lettere for gæsterne at opleve udstillingen, pointerer de to museumschefer samstemmende. Både Viborg Museum og Forstadsmuseet ser frem til at byde gæster velkommen indenfor fra 5. oktober 2018.