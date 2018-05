Uhrenholt fik et tilbud, de ikke kunne sige nej til, da de med fire måneders varsel fik "tilbuddet" om at overtage alle leverancer af mad og drikke til vinter-OL i den russiske by Sotji i 2014. Det blev starten på hårde tider i Rusland, som kulminerede sidste år, hvor hele ledelsen blev skiftet og tabet i Rusland lød på 48 millioner kroner.

I oktober 2013 fik Sune Uhrenholt, adm. direktør i Middelfart-koncernen Uhrenholt, en mail fra de russiske OL-arrangører bag det kommende vinter-OL om, at Middelfart-virksomhedens afdeling i Moskva ville få besøg. Det store distributionscenter i den russiske hovedstad skulle inspiceres og de ansatte vurderes, fordi russerne havde udset sig den danske virksomhed til at stå for alle leverancer af fødevarer og drikkevarer til de olympiske vinterlege i den russiske by Sotji. Det firma, der havde haft opgaven, var sprunget fra, og danskerne var udset til at overtage og sikre vådt og tørt til atleter og de mange gæster. Udfordringen var, at vinter-OL skulle løbe af stablen fire måneder senere. Uhrenholt havde ikke budt på opgaven og ønskede den faktisk heller ikke. - Jeg sagde nej tak, men det var tydeligt, at det var en af den slags opgaver, man ikke kunne sige nej til. Vi fik en ordre, siger Sune Uhrenholt i dag fire år senere. Han frygtede for opgaven, men udtalte sig dog positivt om den bl.a. i denne avis. Det efterfølgende forløb viste, at han havde vurderet rigtigt, da han forsøgte at sige nej. - Det firma, der havde haft opgaven, havde bl.a. efterladt ufærdige fundamenter til området, vi måtte bygge færdigt, og vi måtte selv ansætte 100 mand til opgaven, som viste sig at blive kaotisk og fuldstændig vanvittig, siger han i dag. Det lykkedes dog Uhrenholt at få styr på prestigeopgaven. De kom sågar ud af forløbet med det økonomiske skin på næsen og en masse erfaringer rigere. Få uger lød startskuddet dog til en russisk deroute for den 40 år gamle handelsvirksomhed, da Rusland annekterede Krimhalvøen i Ukraine.

OL og Formel 1

- To uger efter vi med succes havde løst opgaven, hvilket vi er meget stolte af i dag, gik Vladimir Putin, Ruslands præsident, ind og tog Krim. Det udløste en international handelsembargo og stoppede vores forretninger i Rusland fra den ene dag til den anden, siger Sune Uhrenholt. Uhrenholt-koncernen var gået ind i Rusland i 2005, da man købte varemærket Emborg, som havde en mindre russisk distributionsvirksomhed. - Det lå lige til højrebenet at investere i den, så det gjorde vi et par år efter, hvor vi bl.a. byggede et massivt nyt distributionscenter med egne lastbiler og mange hundrede ansatte, siger Sune Uhrenholt, som selv overtog ledelsen i Uhrenholt som 34-årig i november 2007. Prestigeprojekter som OL og også fødevareleverancer til Formel 1 i Rusland ser i dag godt ud på papiret, men de kunne ikke skjule en tiltagende dårlig forretning under de nye politiske vilkår.

Kan ikke få varer ind

Embargoen og Ruslands efterfølgende importforbud mod fødevarer fra EU har lammet Uhrenholts forretninger i Rusland, hvor man nu er i fuld gang med at opbygge et netværk af lokale leverandører af oste og andre mejeriprodukter. - Vi kan ikke få varer ind i Rusland. Jeg selv og andre fra ledelsen har været rigtig meget i Moskva, men vi har også haft mange af vores mejeriteknikere og eksperter i Rusland for at hjælpe lokale leverandører i gang, siger han. De politiske vilkår er dog ikke de eneste udfordringer for Uhrenholt i Rusland. Siden OL-opgaven i 2014 har ledelsen i den russiske afdeling haft så massive problemer med at håndtere opgaven på hjemmemarkedet, at Uhrenholt i løbet af de sidste to år har tabt 48 millioner kroner på forretningen.

Skiftede ledelsen i Moskva