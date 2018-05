Middelfartkoncernen Uhrenholt har i 40 år handlet med fødevarer på det globale marked, men har i stigende succes også succes med egne varemærker og samarbejde med nogle af verdens største fastfood-kæder som Pizza Hut og McDonalds - koncernen er dog hæmmet af milliontab i sin russiske afdeling, hvor hele ledelsen blev skiftet ud sidste år.

Flere år med røde tal og rod i den russiske forretning kulminerede sidste år for fødevarekoncernen Uhrenholt i Middelfart, da man udskiftede hele ledelsen i Moskva og indkasserede et tab på næsten 50 millioner kroner. Da Uhrenholt på samme tid oplever solid fremgang i kerneforretningen med handel af fødevarer globalt set og er i fuld gang med at etablere sig med egne varemærker på nye markeder, håber ledelsen i den 40 år gamle handelsvirksomhed, at der kommer et plus i regnskabet i år efter fem år med røde tal på bundlinjen. 40 år med Uhrenholt Frank Uhrenholt stiftede handelsvirksomheden med sit eget navn i april 1978. I dag er han stadig med i bestyrelsen og som rådgiver i virksomheden, der har hans søn Sune Uhrenholt som øverste chef.Det blev starten på en indtil videre 40 årig historie, som har budt på handel med mejeriprodukter, fisk, kød og sågar finansielle ydelser i Uhrenholt-regi.



Trading-delen blev allerede i 90'erne suppleret med produktion, da man bl.a. investerede i rejefiskeri i Grønland og lakseproduktion i Norge.



I 2005 overtog Uhrenholt varemærket Emborg, som koncernen har sammen med mærkerne Amigo og Friendship.



De nye varemærker er del af virksomhedens ambition om at udvide med værdiskabende enheder i virksomheden og samtidigt udnytte den viden, man har om produkterne fra sin handelsvirksomhed.



Uhrenholts brands sælges både til detail og indenfor såkaldt foodservice til nogle af verdens største fastfoodkæder som Pizza Hut og McDonalds. Frosne grøntsager fra Emborg er meget populære i supermarkederne i Mellemøsten, mens mejeriprodukterne hitter i mange Afrikanske lande.



Uhrenholt er repræsenteret globalt, og er mest aktive i de fire regioner Europa, Afrika/Mellemøsten, Asien og Rusland. - Jeg forventer, at vi kommer i plus i år. Vi har allerede slået adskillige rekorder i første kvartal af i år, siger administrerende direktør Sune Uhrenholt.

Smertensbarn i Moskva

Han sidder i et mødelokale oppe under taget i det majestætiske hovedkontor i Uhrenholt-koncernen, som hans far Frank stiftede i 1978, i Teglværksparken. Den gamle gennemrenoverede administrationsbygning fra statens sindssygeanstalt har siden år 2000 lagt lokaler til de 120 ansatte i koncernens hovedkontor, som trækker tråde til de i alt 500 ansatte fordelt i afdelinger og kontorer fra Australien til Afrika og Asien. F. Uhrenholt HoldingDirektion: Sune Uhrenholt, Per Toelstang



Bestyrelse: Jørgen Buhl Rasmussen, form., Frank Uhrenholt, Uffe Uhrenholt, Søren Holm Jensen o Anders Tormod Skole-Sørensen



Resultat i 2017 (16):



Nettoomsætning: 2,8 milliarder kroner (2,37)



Bruttofortjeneste: 173 millioner kroner (194)



Resultat før skat: -28 millioner kroner (8,5)



Resultat: -35,6 millioner kroner (-6)



Egenkapital: 25 millioner kroner (62)



Antal ansatte: 500 - 120 i Middelfart Og altså Rusland, som påvirker de ansatte både i Middelfart og resten af organisationen. - Rusland er vores smertensbarn, som er blevet en dødvægt om benet på os, selv om vi nu har fået ryddet op, siger direktøren om aktiviteterne i Rusland, som ifølge regnskabet har kostet Uhrenholt 48,5 millioner kroner fordelt på 2016 og 2017.

Nyt på det gamle fundamentet

Selv om fødevarekoncernen kom ud af 2017 med et minus på bundlinjen på 35 millioner kroner, voksede omsætningen fra 2,37 til 2,8 milliarder kroner. Det er især kerneforretningen med salg af mejeriprodukter, som bidrager positivt. Samtidigt vokser markedet for virksomhedens egne varemærker, hvor især mejeriprodukter og frosne grøntsager pakket i lilla emballage fra Emborg-mærket viser gode takter, fortæller Sune Uhrenholt. - Vi har selvfølgelig en stor handelsforretning, som stadig udgør fundamentet, men strategien om at etablere os med egne værdiskabende brands og varemærker er begyndt at slå igennem, siger han. Investeringer i alt fra marketing, logistik og lokale distributører af Uhrenholts tre egne brands har været omfattende og præger 2017-regnskabet, men Uhrenbolt begynder at se resultaterne. Den danske koncern er bl.a. nummer et på frosne grøntsager til detailområdet i Mellemøsten og nummer et på listen over importerede mejeriprodukter i flere afrikanske lande, fortæller han. Det er dog ikke kun supermarkeder og privatkunder, som tager især Emborg-brandet til sig. Virksomheden har i stigende omfang formået at kapre kunder på foodservice-området, så man leverer til hoteller, bagerikæder og restauranter. Endelig har Uhrenholt succes med foodservice til fastfoodmarkedet, fordi man kan konkurrere på fleksibilitet og hurtig omstilling, hvilket de større aktører har svært ved, fortæller han. Eksempelvis på markedet for såkaldte LTO's - limited time offers. Det vil sige, at Pizza Hut, McDonalds og Kentucky Fried Chicken bruger den danske Uhrenholt-koncern, når de skal søsætte en ny kampagne mod unge eller op til en højtid i Thailand eller Filippinerne. - Der tester og udvikler vi løsninger i de food labs, vi har mange af rundt omkring i vores kontorer. Så sidder danske og lokale kokke i vores køkkener og udvikler skræddersyede løsninger til eksempelvis Pizza Huts næste kampagne i Thailand, siger han og understreger, at der er en klar synergi mellem den gamle klassiske handelsforretning og den nye værdiskabende del, når mejeriprodukter og grøntsager er ingredienser i Emborg-mærket.

Bager til Pizza Hut