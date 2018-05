- Det er tid til, at andre end mig lægger 90 timer om ugen, siger Morten Dixen, som har valgt at sætte restaurant Snik Snak på Jernbanegade til salg.

Har man 2,35 millioner kroner og en restaurantejer i maven, så er muligheden der nu på Jernbanegade i Odense.

Efter i tre år at have trukket i trådene på tapas-restauranten Snik Snak har indehaver Morten Dixen valgt at sælge spisestedet.

- Jeg tror, der skal nye kræfter til. Markedet i Odense er godt mættet af restaurationer, der åbner for tiden. 3000 ekstra siddepladser det sidste år, og så kan vi godt mærke, vi er mange om buddet. Det gør, at man hele tiden skal være på, og jeg tror, det er tid til, at andre lægger 90 timer om ugen end mig, siger Morten Dixen.

Snik Snak åbnede i 2012, og Morten Dixen overtog restauranten som indehaver i 2015. I den tid er forretningen nogenlunde løbet rundt. Men også kun lige, og i 2017 var der røde tal på bundlinjen.

- Sidste år kom vi ud med et lille underskud på 200.000. Så det var såmænd ikke så slemt igen. Men jeg tror bare ikke, jeg er den rette til at fortsætte. Og det må man være stor nok til at indse - at der skal nye kræfter til, siger den ærlige indehaver.