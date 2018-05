Ishockey: En svensker afløser en svensker. Mikael Gath, der stoppede som cheftræner i Odense Bulldogs efter denne sæson, bliver afløst af sin landsmand Pelle Svensson.

Den nye cheftræner er 48 år og har syv års trænererfaring samt tre år som sportschef. Han har tidligere stået i spidsen for den svenske topklub Rögle, Helsingborg og senest Troja-Ljungby.

- Det var personligt et let valg for mig. Jeg har hørt en masse gode ting om klubben og staben. Som spiller var jeg nogle år i udlandet, og det nød jeg virkelig. Det samme håber jeg bliver tilfældet nu med dette trænerjob, siger Pelle Svensson, der har underskrevet en to-årig aftale med Odense Bulldogs.

Pelle Svensson havde som aktiv fem sæsoner i den tyske liga i slutningen af halvfemserne, heraf tre sæsoner for Eisbären Berlin. Men det er første gang, Pelle Svensson skal være træner uden for Sveriges grænser.

For formand Henrik Benjaminsen var det vigtigt, at den nye træner skulle være klar til at genopbygge Odense Bulldogs.

- For os har det været vigtigt at finde en træner, der kunne se det spændende og interessante i at være del af en langsigtet plan, hvor der ikke var et stort lønbudget til rådighed, men hvor spillerne skal udvikles på alle parametre til at præstere lidt mere, end spillerne selv tror de kan. Allerede i den første snak, vi havde med Pelle, gav han netop udtryk for, at det var udfordringen ved at bygge noget op fra bunden, der tiltalte ham. Få en flok af sultne spillere til at fungere som en enhed med et fælles mål og på sigt kulminerende i en tilbagevenden til toppen af dansk ishockey, siger Henrik Benjaminsen.

Den nye cheftræner har det fint med, at Odense Bulldogs skal genopbygges.

- Klubben og jeg er enige om, at vores mål er at nå slutspillet. På længere sigt er ambitionen at skabe et godt miljø for unge spillere, der kan udvikle sig. Og ikke mindst også være kandidat til medaljer, siger Pelle Svensson.

Henrik Benjaminsen ser frem til, at det nye samarbejde kan begynde.

- Vi er rigtig glade og stolte over, at Pelle har valgt Odense Bulldogs. Pelle vil med sine mange års erfaring, både som træner og sportschef i Sverige, kunne bidrage til den rejse, vi nu starter i Odense. Han forstår at arbejde med unge talenter, implementere et system så alle arbejder i den samme retning og skabe et hold, hvor alle kæmper for det samme. Der er ingen tvivl om, at Pelle er lige den træner, der er brug for til at genrejse Odense Bulldogs, siger Henrik Benjaminsen.