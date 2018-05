Embedslægen har givet grønt lys for, at Skårups borgere igen kan drikke vand fra hanen.

Skårup: Borgerne i 800 husstande i Skårup kan godt sætte elkedlen tilbage i skabet.

Torsdag formiddag blev der ellers konstateret E. coli-bakterier i en rutinemæssig prøve, og derfor blev det anbefalet at koge vandet før brug.

Men fredag eftermiddag meddelte Svendborg Kommune i en pressemeddelelse, at embedslægen havde ophævet anbefalingen.

To vandprøver havde vist, at der ingen problemer var, og Frede Jensen, der er formand for Skårup Vandværk, bekræfter.

- Vi fik taget en prøve her til formiddag og yderligere en for lidt siden, og begge viser, at vandet er rent. Så vi er oppe at køre igen, siger han kort før klokken 15 fredag.