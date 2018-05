Frisk analyse bekræfter, at ideen om at gøre Fyn til en cykelø - Bike Island Fyn - har stort potentiale.

Med Bike Island Fyn har Destination Fyn, som er en del af Udvikling Fyn, et mål om at skabe en øget omsætning på cykelturisme på 200 millioner kroner om året efter 2020 på øen.

Tyskerne er helt med på at tage til Fyn for at cykle. Det er konklusionen på en ny stor analyse foretaget af analyseinstituttet Wilke for Dansk Kyst- og Naturturisme, der undersøger potentialet i Bike Island Fyn .

Forretningsudvikler hos Destination Fyn Anne Høyby er glad for, at analysen bekræfter strategien.

- Vi er glade for, at de markedsanalyser, der er lavet andre steder i Danmark og Europa, som vi har arbejdet efter og den strategi, vi har lagt for det tyske marked, er valideret. Så det er rigtig fedt at stå med noget i hånden, hvor det er det fynske produkt, som er testet op, siger Anne Højby.

At strategien får grønt lys skyldes, at man gennem hele processen har undersøgt markederne, fortæller hun, men analysen giver alligevel ekstra medvind.

- Allerede da vi samlede finansiering, havde vi jo det her i tankerne og gjorde de indledende øvelser. Det handler jo om, at når man gør noget, så gør man det på baggrund af noget markedsindsigt, så man ikke rammer skævt. Men at det har kunnet lykkes at lave denne her analyse i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, er jo rigtig dejligt. Det er det bedste datagrundlag, vi har haft, siger hun.

Allerede lørdag når projektet endnu en milepæl, når transportministeren med flere indvier den nye Østersørute på Hotel Christiansminde i Svendborg - den 820 kilometer lange ottetalsformede rutes krydsfelt.