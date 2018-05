Svendborg: - Det har jeg aldrig prøvet i mine 14 år i beredskabet, siger indsatsleder ved Beredskab Fyn, Lars Jeppesen, da han puster ud efter en opgave af de mere sjældne.

En læk i et naturgasskab på væggen af en villa på Kobberbæksvej i Svendborg sprang fredag eftermiddag læk, og meterhøje flammer slikkede op ad muren, brændte en tagrende af og truede med at slå ind under taget.

Heldigvis var beboerne hjemme og fik med vandslanger kølet stedet ned, mens man ventede på brandbilerne.

- Vi kunne ikke slukke branden. Havde vi lukket for hanen, ville gassen have bredt sig, og vi ville ikke vide, hvorhen, siger Lars Jeppesen.

- Der var ikke andet at gøre end at ringe efter Dansk Gas Distribution, som først kunne være fremme noget senere. Imens sprøjtede vi vand på huset for at køle det ned og undgå, at ilden bredte sig.

Indsatslederen fortæller, at man samtidig evakuerede beboerne i de omkringliggende huse og spærrede vejen af for trafik.

- Man skal være ekstra forsigtig, når man har med gas at gøre, siger Lars Jeppesen.

- Der var dog ikke umiddelbart fare for eksplosion. Ilden kan ikke slå ind i gastilførslen. Så det var bare at vente på, at gasfolkene fik gravet ned til gasledningen, hvor de så fik snøret den sammen og lukket for gassen.

Der var ingen mennesker, der kom til skade, men huset skal nu efterses af skadesservice.

- Det er ikke fordi der er så meget røg i huset, men til gengæld er det fuld af varm damp fra slukningsarbejdet, siger Lars Jeppesen.

Klokken halv tre blev afspærringen fjernet, og trafikken kunne igen passere.