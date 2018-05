Kloden rundt

Sydkorea: Den administrerende direktør for flyselskabet Korean Air har tilsyneladende et par ganske uopdragne døtre. Det skriver nyhedsbureauet TT. I 2014 vakte den ene datter stor opsigt, da hun tvang to besætningsmedlemmer til at gå på knæ for at undskylde for, at de havde serveret macadamianødder i en pose i stedet for i en skål. Nu vil sydkoreansk politi anholde hendes yngre søster, fordi hun er mistænkt for at sprøjte frugtjuice ud over en forretningspartner. Hun er blandt andet anklaget for overfald, meddeler politiet i Seoul. Deres far har bedt om forladelse på døtrenes vegne. (ritzau)