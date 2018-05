Det bliver svært at slå sidste års spektakulære rockballet af et HCA-show på Flakhaven, men Sven Sören Beyer og kunstnergruppen Phase7 er klar til at tage udfordringen op. Igen i år vil de trække et af H.C. Andersens eventyr ind i det 21. århundrede - denne gang bliver det dog uden droner.

- Dette års show får titlen "Nobody but a princess". Det er et citat fra H.C. Andersens eventyr "Prinsessen på ærten": "Nobody but a princess could feel the pea underneath twenty mattresses" (Kun en rigtig prinsesse kan mærke en ært gennem 20 madrasser, red.). Vi vil gerne lave en moderne fortælling af eventyret. Det gør vi med en ung pige i hovedrollen, som er punker og modeorienteret. Hun vil så opleve et moderne eventyr, fortæller Sven Sören Beyer.

I 1999 oprettede Sven Sören Beyer gruppen, der består af 30 forskellige kunstnere fra fortrinsvis Tyskland.



Sven Sören Beyer er selv fra Berlin, men nu og frem til uge 34, hvor det går løs med dette års H.C. Andersen Festivals, vil han bruge en del tid i Odense for at planlægge årets store show på Flakhaven.



Det var også Sven Sören Beyer og Phase7, der stod bag sidste års show "Sunshine, freedom and a little flower" - en rockballet spækket med lysende droner.



Rock er også på programmet i år, mens dronerne er skiftet ud med ny teknologi.



H. C. Andersen Festivals finder sted fra 19. til 26. august, hvor Odense centrum omdannes til et H.C. Andersen-univers med blandt andet teaterforestillinger, foredrag, guidede ture, koncerter og shows.

- Jeg betragter altid tilskuerne under showet for at se deres reaktioner. Under showet sidste år havde flere af børnene tabt kæben, og det er den reaktion, vi sigter efter. Vi fik stort set kun positive reaktioner på showet sidste år, fortæller han.