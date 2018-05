Sydfyn: Fra på torsdag bliver der mulighed for at se royale køretøjer på Sydfyn.

Her er der nemlig træf for Rolls Royce- og Bentley-entusiaster, og blandt de omkring 50 deltagende køretøjer er biler, som har tilhørt dronning Ingrid og kong Frederik.

Det oplyser Hans Christian Bukkehave, som bor i Svendborg og er medarrangør af træffet.

Deltagerne kommer fra Norge, Sverige og Danmark og mødes på Egeskov Slot torsdag.

Efter en rundvisning sætter de sig ind i de ædle, engelske biler, der i reglen har flere end fire cylindre, og kører ad småveje til Hotel Christiansminde, hvor de omkring 100 personer skal bo under det tre dage lange træf.

- Fredag skal vi med færgen til Ærø klokken 9.05. Men det er ikke alle 50 biler, der skal med, for færgen har kun plads til 36, siger Hans Christian Bukkehave.

Det er den internationale klub, Rolls Royce Enthusiast Club, der arrangerer, og der bliver god mulighed for at se nærmere på de mange køretøjer.

Det kræver blot, at man møder op ved Hotel Christiansminde, hvor bilerne formodes at befinde sig fra klokken 16.30 torsdag og klokken 18 fredag. Eller lørdag inden klokken 10, hvor kursen bliver sat mod et frokostbord i designeren Jim Lyngvilds vikingeborg ved Korinth - hvorefter bilerne vil blive splittet for alle vinde.