Kloden rundt

Thailand: En distriktschef i provinsen Lop Buri har fundet en kreativ måde at håndtere et stigende problem med antallet af duer på. Beboerne bliver betalt for at fange duerne, og tidligere på ugen blev der holdt en madkonkurrence, hvor duerne var hovedingrediensen, skriver nyhedsbureauet AFP. De hundredtusindvis af duer er en pestilens, og de klatter på regeringsbygninger, huse og templer, fortæller en højtstående embedsmand fra distriktet. Beboerne bliver betalt, hvad der svarer til cirka to danske kroner pr. due, de fanger. Når duerne ikke er på menuen i madkonkurrencer, bliver de sendt til et karantænecenter. (ritzau)