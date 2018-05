I morgen søndag er det Skovens Dag, og på Fyn kan man bl.a. tage en tur i Elmelund Skov eller Brylle Vandskov. Begge er skovområder, som bevidst er placeret oven på vigtige grundvandsmagasiner, der leverer en væsentlig del af vandforsyningen til Odenses borgere. VandCenter Syd har været en drivende kraft i at rejse de to skove, for skov beskytter grundvandet. Når der er skov oven over et grundvandsmagasin, er der nemlig hverken forurening fra bolig, industri eller landbrug. /exp