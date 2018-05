Ryslinge: Flere gange om dagen er der folk, der lige skal se, om der er kommet nyt i Ryslinges lille "vejkantsbibliotek" på Skæretvej. Nogen tager en bog med sig, når de går, andre nøjes med at kigge.

- Det er den vej, alle folk går forbi. Der er ikke så mange veje i Ryslinge, så når man skal gå en tur, er det den vej, man går, siger idékvinden bag vejkantsbiblioteket, Runa Fjeldstad, tidligere præstefrue.

Little Free Library



Da hun åbnede sit i Ryslinge i 2009 var begrebet stort set ukendt i Danmark, men siden er der kommet mange minibiblioteker rundt om i landet.

Biblioteket er netop fyldt tre år, og ideen til biblioteket fandt hun på internettet, hvor hun faldt over den amerikanske non-profit organisation Little Free Library, som på globalt plan støtter ideen om at tilbyde gratis bøger lokalsamfundet. For tre år siden var begrebet stort set ukendt i Danmark, men siden er der kommet mange minibiblioteketer rundt omkring i landet.

Konceptet er "tag en bog, sæt en bog", men "vejkantsbibliotekaren" er ikke streng, hvis en låner har forelsket sig i en bog.

“ Jeg sørger for, at der er et bredt udsnit. Jeg vil ikke være smagsdommer i, hvad folk læser Runa Fjeldstad, "vejkantsbibliotekar"

- Man behøver ikke sætte den tilbage igen, jeg kan se, at nogle af bøgerne ikke vender tilbage. Men det gør heller ikke noget. Så kommer der jo nogle andre bøger, siger hun.