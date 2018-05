Spodsbjerg: Fredag eftermiddag lige omkring klokken 13 blev det flydende atomkraftværk, Akademik Lomonosov, slæbt forbi Spodsbjerg, på vej gennem danske farvande, inden den når slutdestinationen i Murmansk.

Uden for havnekontoret stod havnefoged i Spodsbjerg, Jens Pedersen, klar med egen privat kikkert for at få et lidt bedre udsyn på det russiske atomkraftværk.

- Jeg var også nede og se, da ubåden passerede, så jeg skulle selvfølgelig også herned i dag, lyder det fra Jens Pedersen.