Efter 10 år er det slut for Butik Mosaik i Frederiksgade. Forretningen lukker ved udgangen af august, og blandt årsagerne er, at svendborgenserne ikke handler i den.

- Jeg har masser af kunder udefra, men jeg har ikke så stor opbakning lokalt. Folk udefra udforsker byen og finder mig, men der kommer stadig kunder fra Svendborg, som fortæller, at de ikke var klar over, at jeg eksisterede, siger Helle Frederiksen.

Blandt årsagerne er, at det kniber med at trække svendborgenserne til, forklarer hun.

- Jeg har knoklet rundt i 10 år. Det er en specialbutik, så jeg får varer 1000 steder fra, og der er rengøring og regnskaber, og jeg skal hele tiden rundt om det hele. Udgifterne er de samme hele året rundt, så det kræver også lokal opbakning. Begejstringen er der ikke noget i vejen med, men jeg kan ikke leve af at give folk oplevelser, siger Helle Frederiksen, som oplyser, at hun vel i gennemsnit har oppebåret, hvad der svarer til en halv kontanthjælp, i løn.

Hun fortæller også, at livet som lille selvstændig ikke er for de skrøbelige.

Også internethandlen og folks hang til at købe brugt på loppemarkeder og auktioner har været hård ved Butik Mosaik, oplyser Helle Frederiksen, som synes, det er ærgerligt, at specialbutikker lukker.

Hun fortæller, at hun med jævne mellemrum lejer nogle af sine varer ud til tv-produktioner, som skal bruge tidstypiske ting, og at hun senest har forsynet produktionsholdet bag tv-serien Badehotellet med dameblade fra 1929.

Så en helt almindelig forretning er Butik Mosaik ikke.

- Det findes ikke en butik mage til i hele landet, og jeg tror, at mange vil begræde det, når der kun er Søstrene Grene og Tiger og andre kæder tilbage i byen. Men det er som med slagteren: Når han lukker, siger folk: "Jamen, hvor skal jeg så få min franske postej", og så siger han: "Ja, det er jo det, der er problemet - du købte den her, men resten købte du i Kvickly". Det er kedeligt, men sådan er det, siger Helle Frederiksen.

Og hun har et bud på, hvad der kommer ind i lokalerne, når hun forlader dem.

- Hver gang, der åbner noget nyt, er det caféer, barer eller restauranter. Folk skal jo have noget at spise, så jeg er næsten 100 procent sikker på, at der også kommer sådan en her, siger Helle Frederiksen.

Det er uvist, om hun har en pointe, da det ikke har været muligt at få en kommentar fra Erik Skjærbæk-selskabet ES Properties A/S, der ejer ejendommen i Frederiksgade.