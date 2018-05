Kloden rundt

USA: Der måtte en strømpistol til for at få en ekstremt påvirket mand til at stoppe med at forsøge at have sex med en bils udstødningsrør i byen Newton i den amerikanske stat Kansas. Den 24-årige mand nægtede at stoppe, hvorfor politiet så sig nødsaget til at bruge en strømpistol for at stoppe seancen. Det skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge politiet havde manden muligvis en hovedskade, og han "lagde slet ikke mærke til alle de mennesker, der stod rundt om ham, som sagde, at han skulle stoppe". Manden blev efterfølgende sendt på hospitalet, fordi han havde en livstruende høj alkoholpromille, mens han muligvis også var på stoffer. (ritzau)