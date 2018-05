Det er med til at skabe et demokratisk problem, når falske profiler går ind og præger den offentlige debat. Det mener Jakob Linaa Jensen, forskningschef og docent i sociale medier ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Falske profiler er dog ikke den største trussel mod demokratiet, påpeger han.

Svendborg: Det er et demokratisk problem at gemme sig under et andet navn, når man debatterer på internettet, sådan som den falske Facebook-profil "Tom Jensen" har gjort det.

Det mener Jakob Linaa Jensen, der er forskningschef og docent i sociale medier ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- En af grundene til, at vi har et maskeringsforbud her i landet, er jo netop, at man skal stå ved sine holdninger. For eksempel hvis du deltager i en offentlig demonstration. Det er rimeligt i et demokrati, at man må sige, hvad man vil, men man skal også vise, hvem man er. Det er et demokratisk princip, siger han.

- Det er jo derfor, vi har et maskeringsforbud her i Danmark, ligesom vi nu har fået et burkaforbud. Det bliver dog sat lidt ud af spillet på Facebook, når man kan lave en falsk profil med et falsk navn, hvilket man også kan i andre netdebatter, tilføjer Jakob Linaa Jensen.

Ifølge forskningschefen toner de fleste i netdebatterne faktisk rent flag og deltager med deres rigtige profiler.

- Jeg havde nogle idéer om, at jo mere anonym man var, jo mere hadsk ville ens tale være, men det kan man ikke se nogen sammenhæng imellem, siger han.

- Så ja, det er et generelt demokratisk problem, hvis folk ikke vil stå ved deres holdninger, men jeg synes til gengæld også, at langt de fleste, der vil sige noget grimt, gerne vil stå ved det.

I den konkrete sag, som avisen har arbejdet med, er den falske Facebook-profil primært blevet brugt til ét formål - nemlig at tale en enkelt byrådspolitikers sag i diverse kommentarspor. Ikke heldigt, mener Jakob Linaa Jensen.

- Det er en demokratisk problem, at den bevidst er rettet til at manipulere til fordel for en bestemt person. Men man kan også sige, at det er set før i lokaldebatter med smedekampagner og folk, der skriver på mure eller uddeler løbesedler. Det er ikke noget nyt, og vi har haft det før de sociale mediers indtog.