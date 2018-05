Fodbold: Dalum IF er ubesejret på hjemmebane siden nytår, og lørdag kan Dalum tage yderligere et skridt væk fra nedrykningsstregen i 2. divisions nedrykningsspil. Traditionsklubben AB gæster Dalum, der spiller den tredje hjemmekamp i træk. De to foregående har givet sejre over B93 og Aarhus Fremad.

AB er på andenpladsen i nedrykningsspillet med 26 point. Dalum ligger nummer fem med 21 point. Første hold under stregen er VSK Aarhus med 15 point.

Dalums træner, Anders Nielsen, har denne vurdering af AB:

- Et hold med en del mere rutine end os, et hold som kan holde rigtig godt fast i et taktisk koncept igennem en hel kamp. De har spillet mange lige kampe, og vi skal forsøge at tippe denne kamp til vores fordel. Vi tabte kun 1-0 i AB og var lidt uheldige med et par offensive frispark, så vi har troen på, at vi kan vinde imod AB, siger Anders Nielsen til Dalum IF's hjemmeside.

Dalum må undvære Mathias Schilling, der fik en muskelskade mod Aarhus Fremad og er ude et par uger. Desuden er Jeppe Brendholdt Pedersen og Tais Holm Christensen ude med længerevarende skader.