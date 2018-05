Region Syddanmark gør klar til det store arbejde at implementere en ny elektroniske patientjournal, som man netop har godkendt at købe. Den slags har givet andre regioner problemer før, men i Syddanmark mener man at have fundet den optimale løsning.

Efter en større udbudsproces har Region Syddanmark besluttet sig for, hvem der skal levere regionens elektroniske patientjournal eller EPJ. Systematic vandt udbuddet med et system, som allerede er i brug i Region Midtjylland, og som tusinder af Syddanmarks ansatte i sygehussektoren derfor skal vænne sig til fra 2020. Regionen investerer over de næste tre år 252,8 millioner kroner i det nye system. De danske EPJ'er Danmark har i dag fire forskellige EPJ-systemer fordelt på de fem regioner.Region Hovedstaden: Sundhedsplatformen (leveret af Epic)



Region Sjælland: Sundhedsplatformen (Epic)



Region Nordjylland: Clinical Suite (CSC)



Region Midtjylland: MidtEPJ (Systematic)



Region Syddanmark: Cosmic (Cambio) - Region Syddanmark har netop valgt Systematic som leverandør på det kommende EPJ-system. Med et nyt EPJ-system følger et stort arbejde med implementering, men regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), tror på, at man på sygehusene kan komme igennem det arbejde, uden at patienterne mærker for meget til det. - Det er klart, at vi ikke har en forventning om, at det bliver uden problemer. Det er aldrig en let at skulle implementere så stort et projekt med så mange medarbejdere. Det er en stor omvæltning, men det skulle gerne være sådan, at vi klæder medarbejderne så godt på, at patienterne i de perioder, hvor vi skifter, ikke mærker det store til det, siger hun. Administrerende direktør OUH, Niels Nørgaard Pedersen håber det samme. - Ambitionen er, at vi kan gøre det, uden det påvirker vores patienter i større grad. Men det er klart, at det at skifte det patientadministrative system er en stor opgave, for det er det grundlæggende system, vi har i vores sundhedsvæsen. Det kan sammenlignes med at skifte undervognen, mens vi kører, siger han. Â

Udfordringer i udvekslingen