Faktarama

Biologi: Vandbaseret og oliebaseret maling kender vi. Men måske skal vi i fremtiden bruge bakteriebaseret maling. Det mener den danske forsker Villads Egede Johansen, som sammen med kolleger fra universitetet i Cambridge har afluret de gener, der får nogle ufarlige bakterier til at skinne i flotte metalfarver. Forskerne kan nu manipulere med lige præcis de gener, så bakterierne får en hvilken som helst farve. Bakterier har den fordel, at de nedbryder sig selv uden at skade miljøet. I levende form holder bakterierne deres farve en uges tid, men ved at give dem næring og fiksere bakterierne kan farven holde i flere år. De ældste prøver har nu holdt deres farve i syv år. Måske kan fremtidens allergivenlige kosmetik bestå af harmløse kulørte bakterier, som man smører på huden, og som enten forsvinder af sig selv eller kan skylles ud uden at skade miljøet. (hafa) Kilde: Videnskab.dk/PNAS