Gennem en gen-analyse er det nu muligt for læger at stille mere præcise diagnoser for kræft i hjernen. For halvandet år siden tog OUH metoden i brug som det første sted i Skandinavien, og i dag har 130 patienter haft glæde af universitetshospitalets gen-analyse.

- Vi kan hurtigt finde ud af, om det er en aggressiv kræfttype, der skal behandles med det samme. Eller omvendt kan vi hurtigt sige, at den ikke er aggressiv, og så kan patienten slippe for kemoterapi og undgå aggressiv strålebehandling, siger han.

Sådan fungerer gen-analysen: Lægerne modtager kræftvæv efter operationer, som de renser DNA op fra.DNA'et bliver putter på mikrochip, der på 850.000 steder kan se om, om generne er tændt eller slukkede. Den profil, der kommer ud, bliver matchet op mod et bibliotek, som er lavet via et stort forskningsprojekt og indeholder DNA-profiler på over 3000 tumorer. Matchingen mod biblioteket foregår online. Efterfølgende får lægerne nogle data ud, som viser, om der er et match. Hvis der er et match, hjælper det lægerne med at stille den rette diagnose.

Metoden, som OUH som det første sted i Skandinavien tog i brug for halvandet år siden, gør, at flere patienter i dag undgår unødvendige og ofte meget indgribende forløb med strålebehandling, der i værste fald kan føre til livslange bivirkninger som lammelse.

Ved at analysere gener fra tumorer er det nu blevet muligt for lægerne på Odense Universitetshospital at stille hurtigere og mere præcise diagnoser for hjernekræft.

Gen-analysen bliver lavet ved hjælp af et højtspecialiseret apparatur, der gør det muligt for lægerne at finde frem til patientens såkaldte molekylære fingeraftryk. Det gør lægerne ved at måle på op mod en million steder i hjernesvulstens gener, der efterfølgende bliver analyseret med en mikroscanner.

Resultaterne af analysen bliver matchet op mod et bibliotek, der indeholder DNA-profiler på over 3000 tumorer. Hvis der er et match, viser det lægerne, om tumoren er godartet eller ondartet, og det hjælper dem med at stille den rigtige diagnose tidligt i patientens forløb.

- Man kan have en patient, hvor der kan være tre forskellige diagnoser i spil. Der er man nogle gange i tvivl, om den er godartet eller ondartet. Ved at matche op mod det her bibliotek kan vi nu stille langt mere præcise diagnoser for nogle af de her kategorier af kræft, hvor det ellers kan være svært at stille præcise diagnoser, siger Bjarne Winther Kristensen og fortsætter:

- Det her er et godt eksempel på, at det er utroligt vigtigt, at vi er tidligt ude med nye diagnostiske metoder, så patienterne får stillet de rigtige diagnoser fra start af. Det, at vi kan give de rigtige behandlinger og undgå bivirkninger hos patienten, synes jeg, er utroligt vigtigt.