Forpagtning

Ny i spidsen for oase på Østerstrand er ved at være klar. Åbner næste fredag. Med burgere og is, men ikke pølser.

Derfor har han også indrettet caféen på en lidt anden måde, så der fra et rum med luge kan sælges is, vafler og softice til strandgæster i kø udenfor. Ligesom der er brudt en væg ned, så Café Østerstrand nu også har kundetoilet indenfor.

Stefan Kabel ser et potentiale i at udvide sin forretning med strandcaféen og blev valgt blandt fem ansøgere, da Fredericia Kommune udbød driften tidligere på året.

Forpagtningskontrakten med tilhørende forpagtningsafgift løber i to år med mulighed for to års forlængelse.

Café Østerstrand tilbyder burgere, sandwicher, salater og pomfritter med forskellige saucer. Samt isdessert. Dertil øl, vand og kolde drikke.

- Jeg tænker, at hvis man har lidt mere - for eksempel også den flotte udsigt - vil folk godt køre efter det, siger Stefan Kabel.

Derfor binder han fra start an med helårsåbent. I udgangspunktet fra klokken 10 til 22 hver dag. Også når det rusker i januar og folk bare er ude at gå med hunden og skal have noget at styrke sig på.