Palæontologi: For 100 millioner år siden levede der i Nordamerika et fuglelignende væsen kaldet Ichthyornis dispar med næbligende kæber fyldt med tænder. Det forstenede dyr blev opdaget allerede i 1870'er og blev blandt andet beskrevet af Charles Darwin, men siden blev dens rester gemt og glemt i et arkiv på Yale Universitetet i USA. Fornylig fandt paleontologen Bhart-Anjan Bhullar på at scanne resterne og lave en 3D-model. Til hans store forbløffelse viste scanningen, at dyret ikke bare havde lange kæber, men at den yderste spids af overkæben faktisk svarede til næbbet på nutidens fugle. Dermed har man nu opdaget det ældste eksemplar af et næb fra den overgangsperiode, hvor fugle udviklede sig fra dinosaurer ... og så lå det endda lige for næsen af dem. (hafa) Kilde: Videnskab.dk/YaleNews