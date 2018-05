Udstilling

Faaborg: Kunstforeningen "Pakhuset" er i færd med at forberede sin næste medlemsudstilling i Levins Hus fra 18. til 27. maj - og som inspiration for medlemmerne peger man på sangen "Derfor kan vort øje glædes".

Christian Richardt skrev sangen i 1868, og den er så rig i sit billedsproglige indhold, at der er stof at hente for alle, der arbejder med kunstudtryk, lyder det fra kunstforeningen. Efterårsudstillingen i 2017 talte 85 indleverede værker, flere end huset faktisk kunne rumme. Men "Pakhuset" fastholder, at alle kan få mindst et værk med. Der er meget stor interesse hos de aktive medlemmer for at vise deres arbejder frem, og det er en væsentlig del af "Pakhuset," at alle, der vil, kan være med. Det betyder også, at der er tale om en kunstforening, der som den eneste på Fyn ikke har censurerede medlemsudstillinger.

Der er fernisering på udstillingen 17. maj kl. 19, og den byder på tegninger, grafik, skulpturer, malerier, akvareller og fotos.