En aktindsigt viser, at Fyns Politis ø-betjente har vagt både i dag-, aften- og nattetimerne, ofte mellem klokken 15 og 23. Derudover kommer de, når borgerne ringer. Det er med til at få antallet af spritbilister til at stige, mener både politiinspektør og borgmester.

Ærø: 17 borgere blev i 2017 sigtet for at have kørt spirituskørsel på Ærø. Det er mere end dobbelt så mange som Langelands ni, selv om nabokommunen har omkring dobbelt så mange indbyggere. I første kvartal af 2018 er fire trafikanter blevet snuppet med for meget alkohol i blodet på Ærø, mens tallet er to for Langeland.

Det viser en opgørelse fra Fyns Politi. I øvrigt er antallet af dømte for spirituskørsel på Ærø steget fra fem i 2016 til 11 i 2017. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Skæve politivagter på Ærø Fyns Politi har døgnvagt på Ærø. En betjent er på vagt i 8 timers aktiv tjeneste i døgnet og 16 timer på tilkald.



En aktindsigt, Fyns Amts Avis har fået, viser Fyns Politis vagter på Ærø i perioden uge 9 til og med uge 18 for fire af de betjente, der har flest vagter på øen.



Følgende dage har betjentene haft aktiv tjeneste på tidspunkter ud over 8-16.



Uge 9: Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag: 15-23 (5 vagter)



Uge 10: Mandag, tirsdag, torsdag, søndag: 15-23 og lørdag: 20-04 (5 vagter)



Uge 11: Mandag, tirsdag, torsdag: 15-23 og onsdag: 20-04 og lørdag, søndag: 12-20 (6 vagter)



Uge 12: Torsdag, fredag, lørdag, søndag: 15-23 (4 vagter)



Uge 13: Onsdag, torsdag, fredag, søndag: 15-23 og lørdag: 14-02 (2 mand pga. påskeindsats) (5 vagter)



Uge 14: Mandag, tirsdag, torsdag: 15-23 (3 vagter)



Uge 15: Onsdag, torsdag, lørdag, søndag: 15-23 og fredag: 16-00 (5 vagter)



Uge 16: Onsdag, lørdag, søndag: 15-23 (3 vagter)



Uge 17: Onsdag, torsdag, søndag: 15-23 og fredag, lørdag: 20-04 (5 vagter)



Uge 18: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, søndag: 15-23 og fredag, lørdag: 20-04 (7 vagter)



Der KAN have været flere skæve vagter end de nævnte, da der er flere betjente end de fire, der har vagt på Ærø.

Ifølge Lisbeth Fried, som er politiinspektør i Fyns Politi med ansvar for beredskab, kan en forklaring på det relativt høje antal på Ærø være den ø-ordning, der blev indført på Ærø 1. oktober 2016, som betyder, at der altid er en betjent på vagt på øen. Døgnet rundt, alle årets dage.

- Vi har ø-ordning, som gør, at betjentene møder på forskellige tidspunkter i døgnet, og det vil have en medvirkende effekt på antallet af spiritustrafikanter, siger hun.

Lisbeth Fried henviser til, at det fra starten var målet, at betjentenes otte timers aktive tjeneste skulle ligge på forskellige tidspunkter af døgnet. Efter tre måneder af den nye ordning lå alle vagter dog i tidsrummet 8 til 16, og det mødte kritik. Igen tre måneder senere, i april 2017, viste en aktindsigt, at vagterne stadig lå i dagtimerne. Det er dog ændret væsentligt her et år senere.

En aktindsigt i vagtplanerne i perioden uge 9 til 18 i 2018 for fire af de betjente, der har flest vagter på Ærø, viser nemlig, at der er i perioden har været gennemsnitligt 4,8 vagter om ugen, der ligger uden for tidsrummet 8-16, typisk klokken 15-23.

- Jeg vil mene, at det er medvirkende, at man møder på forskellige tidspunkter, så man ikke kan spekulere i, at der er tidspunkter, hvor man ikke møder politiet. Udover ø-ordningen har vi andre indsatser i årets løb, så man kan ikke vide, hvornår politiet kommer, siger Lisbeth Fried.