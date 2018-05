Der har løbende været snak om, at de skulle flyttes til Brobyværk for at opfylde et behov dér. Det var også på tale, da avisen skrev om det i august. Dengang fastholdt skaterne i Faaborg, at det var deres ramper - de havde selv været med til at bygge dem i sin tid. Så de skulle ikke bare flyttes til Brobyværk.

Det har fortsat ikke været muligt at finde et egnet sted til ramperne i Faaborg. Og nu sker der så det, at de rent faktisk bliver flyttet til Brobyværk.

På lørdag klokken 17 sker det. Da vil vognmanden køre dem til Brobyværk og læsse dem af ved hallen. Men det er en løsning, som Emil Colling Larsen, formand for FROSK (Faaborg Rulleskøjte og Skate Klub), godt kan leve med.

- Vi har fået en skriftlig aftale om, at Brobyværk får ramperne til låns midlertidigt, og at vi til en hver tid kan få dem tilbage her til Faaborg. På et tidspunkt kommer der et helt nyt område med nye skateramper ved Brobyværkhallen, og vi kan godt se, at det giver mening at bruge vores ramper derude i en periode i stedet for at bruge penge på nye ramper nu, siger Emil Colling Larsen.

Fritidskonsulent Thorbjørn Kristensen i Faaborg-Midtfyn Kommune bekræfter, at der er lavet en skriftlig aftale om skateramperne.

- Der er sat tre millioner kroner af til områdefornyelse i Brobyværk, og her indgår også et skateområde ved Brobyværkhallen. Men hvad og hvordan det bliver, og hvornår det er færdigt, er ikke på plads. Nu kan de i hvert fald låne skateramperne fra Faaborg her i sommerhalvåret i 2018. Så må vi se. Det er ikke sikkert, det nye område når at blive færdigt i 2019. Men der er et stort behov derude. Halinspektøren fortæller, at der næsten hver dag kommer børn og spørger, hvornår skateramperne kommer, siger Thorbjørn Kristensen.