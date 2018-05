Borgere i Assens, Faaborg-Midtfyn og Odense kan i de kommende år risikere at stå uden tilknytning til en praktiserende læge. Muligheden for at dele en praksis og nye ydernumre er blandt de værktøjer, der skal afhjælpe problemet.

Muligheden for at kunne gå til en praktiserende læge er truet i flere fynske byer, og derfor skal en række nye tiltag være med til at sikre den fremtidige lægedækning i de truede områder.

På listen over såkaldt lægedækningstruede byer står lige nu Assens og Faaborg, mens Odense også holdes under observation, fordi antallet af læger, der har lukket for tilgangen af patienter, er stigende.

Nye værktøjer De praktiserende lægers nye overenskomst giver mulighed for:



Praktiserende læger i lægedækningstruede områder kan fremover deles om en praksis uden at søge om tilladelse i samarbejdsudvalget - dog kun i op til seks år.



Antallet af ansatte læger i en praksis kan fremover overstige halvdelen i lægedækningstruede områder, så der reelt kun behøver at være én praksisejer.



Bedre kompensation for sygdom og fravær blandt ansatte læger i praksisser i lægedækningstruede områder.

Derfor sættes flere værktøjer nu i spil for at afhjælpe lægemanglen, der hvor den er værst.

Den nye overenskomst for de praktiserende læger giver fra i år bedre mulighed for, at de praktiserende læger kan dele en praksis, have flere ansatte læger i en praksis og kompensere for sygdom og fravær. Det skal gøre det mere attraktivt og lettere at arbejde som praktiserende læge i de truede områder. Desuden samarbejder lægerne med Region Syddanmark om andre tiltag for de hårdest pressede, større byer som Odense.

Jørgen Skadborg, formand for PLO, de praktiserende lægers organisation, i Syddanmark, mener ikke, de nye tiltag er redningen, men noget der kan pynte på det faktum, at der generelt over hele landet mangler praktiserende læger. Ved at give særlige vilkår for de mest truede områder, medvirker man til at flytte lægerne hen, hvor der er allermest brug for dem.

- De her redskaber er en måde at flytte lidt rundt på de praktiserende læger, der er, så de flytter hen, hvor der er mest brug for dem. Selv hvis vi fordoblede antallet, ville vi have en kapacitetskrise de næste 10 år, fordi vi har så mange læger, der er tæt på pensionsalderen, siger han.

Han bemærker, at en stor del af de almene medicinere, der normalt uddanner sig til at blive praktiserende læger, i stedet er blevet ansat på sygehusene, samtidig med at antallet af praktiserende læger er faldet.